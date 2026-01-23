ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

કાજુ-બદામથી વધુ શક્તિશાળી છે આ નટ, હાડકાને બનાવે છે ફોલાદી!

ઠંડીની સિઝનમાં ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સ જેમ કે બદામ, કાજુ અને અખરોટનું સેવન કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સમાં રહેલા પોષક તત્વો, વિટામિન્સ અને ન્યૂટ્રિએન્ટ્સ શરીરને ઘણા પ્રકારની બીમારીથી બચાવે છે. સ્વસ્થ શરીર માટે ડાયટમાં ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સ ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એક એવા ડ્રાઇ ફ્રૂટ્સ વિશે જણાવીશું જે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ ફાયદાકારક હોય છે.
 

Updated:Jan 23, 2026, 11:20 AM IST

હેઝલનટ્સ

હેઝલનટ્સ એક એવું નટ છે જે શરીર માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. હેઝલનટ્સ કેટલાક મામલામાં કાજુ-બદામથી વધુ શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. 

હાડકા માટે ફાયદાકારક

 હેઝલનટ્સ હાડકા માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તેમાં મજબૂત પોષક તત્વો હાડકાને મજબૂત બનાવવામાં ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

 

હાર્ટ માટે ફાયદાકારક

 હેઝલનટ્સમાં મોનોસેચુરેટેડ ફેટ્સ અને પોલિસેચુરેટેડ ફેટ્સ હોય છે, જે કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડે છે અને હાર્ટ હેલ્થ માટે અસરકારક છે.

 

બ્રેન હેલ્થ

હેઝલનટ્સમાં વિટામિન બી, વિટામિન ઈ અને ફોલેટ હોય છે, જે મગજના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે. હેઝલનટ્સનું સેવન કરવાથી યાદ શક્તિ વધે છે.

 

Disclaimer

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.  

