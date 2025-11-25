વજન ઘટાડવા માટે 1 દિવસમાં કેટલી રોટલી ખાવી જોઈએ?
વજન ઘટાડવા માટે પ્લાન કરતા હોવ તો રોટલી અને ભાતનું પ્રમાણ ડાયેટમાં ઘટાડી દો. રોટલી અને ભાતમાં સિંપલ કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય છે જેનાથી મોટાપો વધે છે. ડાયેટિશિયન સ્વાતિ સિંહનું માનીએ તો વેઈટ લોસ માટે દિવસભરની કેલેરી અને કાર્બ્સ ચેક કરો.
વજન ઘટાડવા માટે એક દિવસમાં સામાન્ય રીતે 1800-2000 કેલરી લેવી જોઈએ. જેમાં 225 થી 325 સુધી કાર્બ્સ હોય છે. હવે કાર્બ્સ ડાયેટને કંટ્રોલ કરો.
1 રોટલી ખાવાથી લગભગ 15 ગ્રામ કાર્બ અને 70 ગ્રામ કેલરી મળે છે. વજન ઘટાડવા માટે ઓવરઓલ ડાયેટમાંથી 150 ગ્રામ કાર્બ ઓછા કરવા જોઈએ.
વજન ઘટાડવા માટે મહિલાએ 1 દિવસમાં 3-4 નાની રોટલી ખાવી જોઈએ. જ્યારે એક પુરુષ આખા દિવસમાં 5-6 રોટલી ખાઈને થોડું વજન ઘટાડી શકે છે.
રોટલી ઓછી ખાવાનો અર્થ એ જરાય નથી કે ભૂખ્યા રહેવું જોઈએ. રોટલી ઘટાડીને ડાયેટમાં સલાડ, શાકભાજી, અને પ્રવાહી પદાર્થને સામેલ કરો. ભોજન કર્યા બાદ અડધો કલાક વોક કરો. તેનાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળશે.
Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે ઘરેલુ નુસ્ખાઓ અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
