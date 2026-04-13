ગુજરાતમાં આજથી ગરમીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ : એપ્રિલ મહિના માટે અંબાલાલ પટેલની આગાહી ખતરનાક
Ambalal Patel Forecast For Heatwave : હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં કાળઝાળ ગરમીની આગાહી કરી છે. હવામાનના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આગામી 48 કલાક સુધી ગરમીનું જોર રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં બે દિવસ હીટવેવની આગાહી છે. તો અંબાલાલ પટેલે પણ ગરમીને લને આગાહી કરી છે.
રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીની આગાહી
રાજ્યમાં 2 દિવસ કાળઝાળ ગરમી પડવાની હવામાનની આગાહી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં યલો અલર્ટની આગાહી છે. તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચી શકે છે. હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માએ કહ્યું કે, આગામી 48 કલાક ગરમીનું જોર વધશે. કચ્છમાં ભારે ગરમીની અસર વર્તાશે. ગરમીને લઈ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં બે દિવસ યલો અલર્ટ સાથે હીટવેવની આગાહી છે. રાજ્યના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં તાપમાન 2-3 ડિગ્રીનો વધારો થશે.
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, રાજ્યના 6 જિલ્લાઓનું તાપમાન 40 ડિગ્રીથી વધુ તાપમાન જશે. તો અમદાવાદમાં 42 ડિગ્રી તાપમાન રહી શકે છે.
તો બીજી તરફ, હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી પણ ખતરનાક છે. તેઓએ 20 એપ્રિલ સુધી ખતરનાક ગરમીની આગાહી કરી છે. તેમના અનુસાર, ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં ગરમીનો પારો 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જશે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતને અસર પડી શકે છે. પાટણ, હારીજ, મહેસાણા, વડોદરા, બનાસકાંઠા, પંચમહાલ, અરવલ્લીમાં આકરી ગરમી પડવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં 38 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા છે. તો મોરબી અને ધાંગધ્રામાં કારમી ગરમી પડવાની શક્યતા રહેશે.
તો એપ્રિલ મહિનાના અંત અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં જ ફરી પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો એક રાઉન્ડ અવશે, જેમાં કોઈ કોઈ વિસ્તારોમાં કરા પડવાની આગાહી છે. પરંતું 17 મે બાદ વધુ એક વાવાઝોડું ત્રાટકશે. 17 મે બાદ અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું પેદા થશે.
