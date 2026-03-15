ડંકાની ચોટ પર લખી રાખો આ તારીખો! સૌરાષ્ટ્ર-ઉત્તર ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં મોટી આફત! હળવાશથી ના લેતા અંબાલાલની આગાહી
Gujarat Weather Alert: ગુજરાતના હવામાનના બે અલગ-અલગ મિજાજ જોવા મળી રહ્યા છે. એક બાજુ આકરો તાપ પડી રહ્યો છે અને અનેક શહેરોમાં 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જાહેર કરાયું છે. આ કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે અંબાલાલ પટેલે વરસાદની આગાહી કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. માર્ચ મહિનાના અંતમાં રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠું પડવાની શક્યતા છે. ભરઉનાળે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરતા જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. ગરમીની સાથે પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવે ત્યારે કરા પડવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. જેથી ગુજરાતમાં આ તારીખોમાં હવામાનમાં પલટા સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે.
ક્યારે અને ક્યાં પડી શકે છે વરસાદ?
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી દિવસોમાં વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. 14થી 18 માર્ચ દરમિયાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટરબન્સ સર્જાશે, જેની અસર ગુજરાતના હવામાન પર જોવા મળશે. 18થી 25 માર્ચ દરમિયાન રાજસ્થાનમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાવાને કારણે ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં પણ આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદની શક્યતા છે.
ખેડૂતોની ચિંતા વધી
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, 18થી 25 માર્ચ દરમિયાન ઈરાન અને ઈરાક તરફ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે, જેની અસર વાયા રાજસ્થાન થઈને ગુજરાત સુધી પહોંચશે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ પણ તેજ રહેશે, જેના કારણે આંબા પરનો મોર ખરી જવાની શક્યતા છે. આ આગાહીએ ખેડૂતોમાં ફરી એકવાર ચિંતા જગાવી છે. આગામી પાંચ દિવસમાં રાજ્યના તાપમાનમાં 2 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાશે. સક્રિય થઈ રહેલા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે માર્ચ મહિનામાં જ 'પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી' શરૂ થવા જઈ રહી છે, જેના પગલે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં માવઠું પડવાની શક્યતા છે.
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાના કારણે આગામી દિવસોમાં ગરમીનો પારો ગગડશે. 18 થી 20 માર્ચ દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના છે. 18 માર્ચના રોજ કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મોરબી, જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ આ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવી મેઘગર્જના સાથે હળવો વરસાદ (30-40 KMPH)ની પણ ચેતવણી છે.
19 માર્ચના રોજ કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી અને ડાંગમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ આ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવી મેઘગર્જના સાથે હળવો વરસાદ (30-40 KMPH)ની પણ ચેતવણી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, 20 માર્ચના રોજ ગીર સોમનાથ, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. એક તરફ ગરમીથી રાહત મળશે, પરંતુ બીજી તરફ માર્ચ મહિનામાં કમોસમી વરસાદની આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. ખેતરમાં ઉભા રવિ પાકને આ માવઠાથી નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. સંભવિત વરસાદને પગલે એપીએમસી (APMC) માં રાખેલા અનાજને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અને જથ્થો પલળે નહીં તે માટે તંત્ર દ્વારા સાવચેતીના પગલાં લેવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
Trending Photos