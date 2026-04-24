છોતરાં કાઢી નાંખશે ગરમી! આ અગાહીને હળવાશમાં ના લેતા, મતદાનના દિવસને લઈને અંબાલાલની સ્પેશિયલ આગાહી
Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં ઉનાળો હવે પોતાનું અસલી રૂપ બતાવી રહ્યો છે, ત્યારે અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ગરમીને લઈને એક મહત્વની આગાહી કરી છે. આજથી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ગરમીના પારામાં મોટો ઉછાળો જોવા મળશે. મધ્ય ગુજરાતથી લઈને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર સુધી આકરા તાપની અસર વર્તાશે. આ સિવાય દેશના હવામાનમાં પણ મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, દેશના કેટલાક ભાગોમાં આંધી-વંટોળ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે, જેની અસર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોવા મળશે.
તાપમાનનો પારો 42 ડિગ્રીને પાર જશે..
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, હાલ ભલે ગરમીમાં થોડી રાહત હોય, પરંતુ 26 એપ્રિલ સુધીમાં તાપમાનમાં મોટો ઉછાળો આવશે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પારો 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં ગરમીનો સૌથી વધુ પ્રકોપ જોવા મળી શકે છે, જ્યાં તાપમાન 42 ડિગ્રીથી પણ વધુ રહેવાની શક્યતા છે. ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ પારો 42 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન 38થી 42 ડિગ્રી વચ્ચે રહેવાની ગણતરી છે. કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 40 ડિગ્રી અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 38થી 40 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, વડોદરા, આણંદ, નડિયાદ અને કપડવંજના વિસ્તારોમાં ભારે ગરમી પડવાની શક્યતા છે. અમદાવાદમાં પણ ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચશે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 43°C થી 44°C સુધી પહોંચી શકે છે. મે મહિનાની શરૂઆતમાં મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં તાપમાન 45°Cને પણ વટાવી શકે છે. રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ સૂર્યદેવનો પ્રકોપ જોવા મળશે. મહીસાગર અને પંચમહાલમાં તાપમાન 42°C થી 43°C રહેવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, સમી, હારીજ, કડી, બેચરાજી, માણસા તેમજ સાબરકાંઠાના હિંમતનગર અને અરવલ્લીમાં તાપમાન 42°C થી 43°Cની આસપાસ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો રાજકોટમાં પારો 42°C, જૂનાગઢમાં 41°C અને કચ્છમાં 41°Cની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે.
ભેજવાળી ગરમી
પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં તાપમાન 33°C થી 34°C જેટલું નીચું હોવા છતાં, હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી ભારે અકળામણ અનુભવાશે. આવી જ સ્થિતિ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ જોવા મળશે, જ્યાં ભેજવાળી ગરમી લોકોને પરેશાન કરી શકે છે. તારીખ 26, 27 અને 28 એપ્રિલ દરમિયાન મધ્ય ગુજરાતમાં 43°C અને ઉત્તર ગુજરાત-પંચમહાલમાં 42°C થી 43°C તાપમાન રહેવાની સંભાવના છે. 28 એપ્રિલથી મે મહિનાની શરૂઆતમાં 'હિટ સ્ટોર્મ' આવવાની શક્યતા છે. વાતાવરણમાં 10 હજાર ફૂટની ઊંચાઈએ ગતિવિધિઓ વધવાને કારણે ગરમીનું મોજું તીવ્ર બની શકે છે. નાગરિકોને બપોરના સમયે કામ વગર બહાર ન નીકળવા અને પૂરતું પાણી પીવા સલાહ આપવામાં આવે છે.
રાજકીય પક્ષોની રણનીતિ: 'વહેલી સવારે મતદાન' પર ભાર
આકરી ગરમીને જોતા રાજકીય પક્ષોએ પોતાની રણનીતિમાં ફેરફાર કર્યો છે. બપોરના સમયે લૂ અને આકરા તાપને કારણે મતદાનની ટકાવારી ઘટી શકે છે, તેવો ડર ઉમેદવારોને સતાવી રહ્યો છે. કાર્યકર્તાઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓ મતદારોને સવારે 10 વાગ્યા પહેલા અથવા સાંજે 5 વાગ્યા પછી મતદાન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે. ભાજપ અને અન્ય પક્ષો દ્વારા મતદાન મથકો પર મતદારો માટે છત્રી, ઠંડુ પાણી અને ખાસ કરીને ORS જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
