ગુજરાતમાં ગરમીનો કહેર! આગામી 48 કલાકમાં હજુ વધશે ગરમી, જાણો ક્યારે મળશે રાહત?

Gujarat Weather Forecast: સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ ગરમીનો કહેર યથાવત રહ્યો છે. આ વર્ષે ઉનાળાની સીઝનનો સૌથી ગરમ દિવસ નોંધાયો છે, જેમાં રાજ્યના અનેક શહેરો ભઠ્ઠીની જેમ શેકાયા હતા. આકરી લૂ અને આકરા તાપને કારણે બપોરના સમયે રસ્તાઓ સુમસામ જોવા મળ્યા હતા. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી 48 કલાકમાં તાપમાનમાં હજુ 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે છે, જેના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

Updated:Apr 26, 2026, 07:29 PM IST

રાજ્યમાં સૌથી વધુ તાપમાન કંડલા એરપોર્ટ ખાતે 45.2 ડિગ્રી નોંધાયું છે, જેણે ગરમીના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. અમદાવાદ અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પણ સૂર્યદેવતાનો પ્રકોપ ચરમસીમાએ જોવા મળ્યો હતો. રાજ્યના અનેક શહેરોમાં તાપમાન 44 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યું છે. રાજ્યમાં કંડલામાં સૌથી વધુ 45.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. અમદાવાદમાં 44.8 ડિગ્રી જ્યારે ગાંધીનગરમાં 44.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. તેવી જ રીતે વી.વી.નગરમાં 42.3 ડિગ્રી, રાજકોટમાં 44.4 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 44.5 ડિગ્રી તાપમાન સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ભારે ગરમીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરામાં 43 જ્યારે સુરતમાં 41.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.

બીજી તરફ ગરમીથી ત્રસ્ત લોકો માટે થોડી રાહતના સમાચાર પણ આવ્યા છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 28 અને 29 એપ્રિલે તાપમાનમાં આંશિક ઘટાડો થવાની શરૂઆત થશે. 29 એપ્રિલથી મેની શરૂઆતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી સક્રિય થશે, જેના કારણે ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.  

અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતમાં થોડાક જ દિવસોમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંની સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે અચાનક વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. વરસાદી આગાહીની સાથે જ અંબાલાલ પટેલે આકરી ગરમીનો સંકેત પણ આપ્યો છે. 

અંબાલાલ પટેલે આશા વ્યક્ત કરી છે કે, ગુજરાતમાં જૂન અને ઓગસ્ટ મહિનામાં સારો વરસાદ પડશે. 8થી 15 જૂન વચ્ચે ગુજરાતમાં થશે ચોમાસાનું આગમન થશે. જૂન અને ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ રહેશે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે.

