હોમફોટોગરમી, વરસાદ અને વાવાઝોડું! એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન ગુજરાતના હવામાનમાં આવશે મોટો ઉલટફેર, અંબાલાલ પટેલની આગાહી

ગરમી, વરસાદ અને વાવાઝોડું! એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન ગુજરાતના હવામાનમાં આવશે મોટો ઉલટફેર, અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: IMDએ આ વર્ષે ગુજરાત સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં સામાન્ય કરતાં વધુ દિવસો સુધી હીટવેવ આગાહી કરી છે. એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન ગંગાના મેદાની વિસ્તારો સહિત દેશના ઘણા ભાગોમાં ભીષણ ગરમી પડવાની શક્યતા છે.

Updated:Apr 23, 2026, 07:10 PM IST

1/5
image

IMDના જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલથી જૂન વચ્ચે અનેક વિસ્તારોમાં હીટવેવની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ ભાગો, ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને તેલંગાણામાં તેની અસર વધુ રહેશે. આ ઉપરાંત બિહાર, ઝારખંડ, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં પણ હીટવેવની આશંકા છે.

2/5
image

IMDની આગાહી અનુસાર, એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન ઘણી જગ્યાએ લૂ રહેવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ ભાગો, ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં અને પૂર્વ ભારતમાં છત્તીસગઢ અને તેલંગાણા જેવા પડોશી વિસ્તારોમાં લૂની અસર જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગે વધુમાં જણાવ્યું કે, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને ઝારખંડ જેવા રાજ્યો ધરાવતા 'ભારત-ગંગાના મેદાની વિસ્તારો'માં પણ હીટવેવની આશંકા છે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશના દક્ષિણ ભાગો, ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો અને ઉત્તર મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ લૂની અસર જોવા મળી શકે છે.

3/5
image

અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં ભીષણ ગરમી બાદ કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. આગામી 28 એપ્રિલથી મે મહિનાની શરૂઆતમાં ફરી એકવાર માવઠું થશે. પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. મે મહિનાના મધ્યમાં કાળી આંધી સાથે વાવાઝોડુ આવવાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. સાથે જ 15 મે બાદ બંગાળની ખાડીમાં ભયાનક ચક્રવાતની શક્યતા છે. જેના કારણે 23 મેથી દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાશે અને ઊંચા મોજા ઉછળશે. ભારે પવનને કારણે કાચા મકાનના છાપરા ઉડી શકે છે. 

4/5
image

અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતમાં થોડાક જ દિવસોમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંની સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે અચાનક વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. વરસાદી આગાહીની સાથે જ અંબાલાલ પટેલે આકરી ગરમીનો સંકેત પણ આપ્યો છે. 

5/5
image

બીજી બાજુ આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. જ્યારે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે. ગરમી અને ભેજનું ઊંચું પ્રમાણ લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો કરશે. ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 8થી 15 જૂન વચ્ચે ગુજરાતમાં થશે ચોમાસાનું આગમન થશે. જૂન અને ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ રહેશે. 

gujarat weather forecastGujarat Monsoon ForecastAmbalal Patel forecastઅંબાલાલ પટેલની આગાહીવેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની ચેતવણી

Trending Photos