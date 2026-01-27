ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં ફરી અંબાલાલની ભૂક્કા કાઢે તેવો વરતારો, જાણો આ વિસ્તારોમાં વરસાદને લઈને શું છે આગાહી?

Ambalal Patel Ni Agahi: ગુજરાતમાં શિયાળો માંડ જામ્યો હતો અને લોકો દિવસભર ઠંડીની અનુભૂતિ કરી રહ્યા હતા, એવામાં ફરી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ ઊભું થયું હતું. અમુક સ્થળોએ હળવો વરસાદ કે છાંટા પડ્યા હતા. શુક્રવારે સવારે દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો હતો. જ્યારે એનાથી ઉત્તરીય વિસ્તારોમાં હીમવર્ષા થઈ રહી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની એક સિસ્ટમ મજબૂત બની ગઈ છે અને લૉ-પ્રેશનર એરિયા બની ગયો છે. શું તેની અસર હેઠળ ગુજરાતમાં વધુ વરસાદ પડશે. ગુજરાતમાં આગામી કેટલા દિવસ સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.

Updated:Jan 27, 2026, 08:28 AM IST

1/6
image

રાજ્યમાં કાતિલ ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ ફરીથી શરૂ થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં ઠંડીનો પ્રકોપ હજુ પણ યથાવત્ રહેવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે સૂસવાટાભર્યા પવનો યથાવત્ ફૂંકાતા રહેવાના કારણે ઠંડીનો અહેસાસ વધુ વધશે. ઉત્તર ભારતમાં ભારે હિમવર્ષાના પગલે આ અસર ગુજરાતમાં વર્તાવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગએ 27 January માટે 'યલો એલર્ટ' જારી કર્યું છે. સોમવારે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી બાદ હવે મંગળવારે શહેરમાં વાવાઝોડા અને વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે.

2/6
image

અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં આકાશમાંથી વાદળો હટતાની સાથે જ પારો ગગડ્યો છે અને આગામી 2 થી 3 દિવસ હજુ પણ કડક ઠંડી યથાવત રહેશે. અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી અનુસાર, આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં ઠંડીનો પારો ગગડવાની સાથે સાથે કમોસમી વરસાદની પણ શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠંડીનો સૌથી વધુ પ્રકોપ જોવા મળશે. ગુજરાત ઉપરથી એક મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પસાર થઈ રહ્યું હોવાથી ભરશિયાળામાં કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી માહોલ છવાઈ રહ્યો છે. 

કચ્છ અને સરહદી વિસ્તારોમાં બદલાતું હવામાન

3/6
image

વહેલી સવાર અને રાત્રિના સમયે બહાર નીકળતાં સમયે ગરમ કપડાં પહેરવા અને ઠંડીથી બચવાની અપીલ કરી છે. સાથે જ ખેડૂતોને પણ પાકની સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલાં લેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી ત્રણ દિવસ કચ્છમાં સુધી વાદળછાયા વાતાવરણની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના સરહદી વિસ્તારોમાં માવઠું પડવાની શક્યતા પણ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. 

4/6
image

ઉત્તર ભારતના હવામાનમાં આ અચાનક ફેરફાર એક સક્રિય 'પશ્ચિમી વિક્ષેપ' (Western Disturbance) ને કારણે જોવા મળી રહ્યો છે. આ સિઝનનું આ બીજું તીવ્ર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે જે દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારોને ભીંજવશે, જેના કારણે ઠંડીમાં વધારો થવાની વકી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, મંગળવારે આખો દિવસ આકાશ વાદળછાયું રહેશે. સવારથી બપોર સુધીના સમયગાળામાં 30-40 kmph ની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ (Light Rain) પડવાની શક્યતા છે. દિલ્હીવાસીઓએ ઘરની બહાર નીકળતા પહેલા સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.  

5/6
image

અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. બનાસકાંઠામાં લઘુત્તમ તાપમાન 4 ડિગ્રી સુધી જવાની શક્યતા. પાટણ, મહેસાણા, હારીજમાં તાપમાન 8 ડિગ્રી સુધી નીચું જઈ શકે છે. કચ્છના નલિયા સહિતના વિસ્તારોમાં તાપમાન 8 ડિગ્રીથી પણ નીચે નોંધાઈ શકે છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં 12 ડિગ્રી અને 11 ડિગ્રીની આસપાસ તાપમાન રહેતા ઠંડીનો તીવ્ર ચમકારો અનુભવાશે. જાન્યુઆરીના અંતમાં ઠંડી થોડી ઘટ્યા બાદ ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં ફરી ઠંડીમાં વધારો થશે. 

ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાનમાં મોટો ઘટાડો

6/6
image

હવામાન વિભાગ દ્વારા 24 જાન્યુઆરી માટે જે નવું અપડેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, તે મુજબ આગામી 48 કલાક પડકારજનક બની શકે છે. એટલે કે, 24 અને 25 જાન્યુઆરીનો આ વીકેન્ડ તમારે ઘરે જ પસાર કરવો પડી શકે છે. ઠંડીમાં થોડો ઘટાડો નોંધાયા બાદ ફરી એકવાર તાપમાનમાં ચમકારાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં લગભગ 5 ડિગ્રી સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, જેના કારણે ઠંડી વધુ તીવ્ર બનવાની શક્યતા છે. નલિયામાં અત્યારે પણ રાજ્યનું સૌથી નીચું તાપમાન 5 ડિગ્રી નોંધાઈ ચૂક્યું છે, જે આગામી દિવસોમાં ઠંડીની તીવ્રતા સૂચવે છે. 

