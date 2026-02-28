ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આ રાજ્યોમાં જાહેર કર્યું હાઈ એલર્ટ; 1-2-3 માર્ચ દરમિયાન વિજળીના કડાકા સાથે ભારે વરસાદની આગાહી

Heavy Rain And Cyclone Alert: દેશમાં હવામાનનો મિજાજ ફરી એકવાર બદલાતો જોવા મળી રહ્યો છે. વર્ષ 2025ની ચોમાસાની સીઝન દેશભરમાં ભરપૂર વરસાદ લઈને આવી હતી અને ઘણા વિસ્તારોમાં તેની અસર 2026 સુધી યથાવત છે. આ દરમિયાન, ભારતીય હવામાન વિભાગે 1, 2 અને 3 માર્ચ દરમિયાન વિવિધ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.

Updated:Feb 28, 2026, 06:27 PM IST

તમિલનાડુમાં ત્રણ દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

1/5
image

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, તમિલનાડુના અનેક જિલ્લાઓમાં 1 થી 3 માર્ચ વચ્ચે મુશળધાર વરસાદ પડી શકે છે. રાજ્યમાં ગત વર્ષે પણ સારો વરસાદ નોંધાયો હતો અને હાલમાં પણ અટક્યા વગર વરસાદી માહોલ જળવાયેલો છે. તંત્રને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

હિમાચલ પ્રદેશમાં બદલાશે વાતાવરણ

2/5
image

હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ આગામી ત્રણ દિવસ દરમિયાન જોરદાર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. પહાડી વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને તેજ વરસાદની શક્યતાને જોતા સ્થાનિક વહીવટીતંત્રને જરૂરી સાવચેતીના પગલાં લેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ રાજ્યોમાં પણ જોવા મળશે અસર

3/5
image

હવામાન વિભાગ મુજબ, માત્ર દક્ષિણ કે ઉત્તર ભારત જ નહીં, પરંતુ અન્ય ઘણા ભાગોમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે. ઉત્તરાખંડ, કેરળ, કર્ણાટક, સિક્કિમ, પશ્ચિમ બંગાળ અને મધ્ય પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 

4/5
image

અરુણાચલ પ્રદેશ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, ઓડિશા, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, કરાઈકલ, માહે, લક્ષદ્વીપ, આંદામાન-નિકોબાર ટાપુ સમૂહ, પુડુચેરી, યનમ અને રાયલસીમા ક્ષેત્રમાં પણ સારી એવી વર્ષા થવાની સંભાવના છે.

સાવચેતી રાખવાની સલાહ

5/5
image

હવામાન વિભાગે લોકોને મુસાફરી દરમિયાન સાવધ રહેવા, પહાડી અને જળબંબાકારવાળા વિસ્તારોથી દૂર રહેવા તથા સ્થાનિક વહીવટીતંત્રની એડવાઈઝરીનું પાલન કરવા વિનંતી કરી છે. આગામી થોડા દિવસો સુધી હવામાનની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવી જરૂરી છે.  

gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecast

Trending Photos