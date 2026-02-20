ખતરાની ઘંટડી! આ 7 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વીજળી પડવાનું જોખમ, વાવાઝોડા જેવો ફૂંકાશે પવન, એલર્ટ જાહેર
Gujarat Weather Forecast: જેમ જેમ શિયાળો પાછો ફરે છે અને ઉનાળો નજીક આવે છે, તેમ તેમ ઉત્તર ભારતમાં હવામાને અચાનક યુ-ટર્ન લીધો છે. બંગાળની ખાડીમાં એક નવી હવામાન સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે જેના કારણે હવામાનશાસ્ત્રીઓમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ 20 ફેબ્રુઆરી અને આગામી થોડા દિવસો માટે હિમાચલ પ્રદેશ માટે ચેતવણી જારી કરી છે.
શિયાળો વિદાય લઈને ઉનાળો નજીક આવી રહ્યો છે, ઉત્તર ભારતમાં હવામાને અચાનક યુ-ટર્ન લીધો છે. બંગાળની ખાડીમાં નવી હવામાન સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે જેના કારણે હવામાનશાસ્ત્રીઓમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ 20 ફેબ્રુઆરી અને આગામી થોડા દિવસો માટે હિમાચલ પ્રદેશથી તમિલનાડુ સુધી ચેતવણી જાહેર કરી છે. 50 કિ.મી પ્રતિ કલાકની ઝડપે વીજળી અને તોફાન સામાન્ય જનજીવનને ખોરવી શકે છે.
આ રાજ્યોમાં કુદરત દેખાડશે પ્રકોપ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, તમિલનાડુ, કેરળ, બિહાર, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં આગામી 3-4 દિવસ સુધી હવામાન ખરાબ રહેશે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને દરિયાઈ ભેજને કારણે આ રાજ્યોમાં તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, જેનાથી હળવી ઠંડી ફરી પાછી આવી શકે છે.
દિલ્હી-એનસીઆર: આજે અચાનક બદલાશે હવામાન
20 ફેબ્રુઆરીના રોજ બપોર કે સાંજ દરમિયાન રાજધાની અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હવામાન બદલાઈ શકે છે. 40-50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન સાથે વાવાઝોડા અને વાવાઝોડાની શક્યતા છે. મહત્તમ 26° સે અને લઘુત્તમ 13° સે અપેક્ષિત છે. વરસાદ પ્રદૂષણ ઘટાડશે, પરંતુ તે ફ્લાઇટ્સ અને ટ્રાફિકને અસર કરી શકે છે.
પર્વતોમાં બરફવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદ
હિમાચલ અને કાશ્મીરના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો શિમલા, મનાલી અને શ્રીનગર જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદ અને બરફવર્ષાનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે. પ્રવાસીઓને લપસણા પર્વતીય રસ્તાઓ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ઉત્તરાખંડમાં 22 થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન દહેરાદૂન અને નૈનિતાલ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના છે. જ્યારે યુપી અને બિહારના ઉત્તર પ્રદેશમાં હળવી ઠંડી રહેશે, જ્યારે બિહારના ઉત્તરપૂર્વીય જિલ્લાઓમાં વાદળોની ગતિવિધિને કારણે ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે.
ઝારખંડ અને દક્ષિણ ભારતમાં વીજળીનો ખતરો
ઝારખંડમાં 24 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ રાંચી, જમશેદપુર અને ધનબાદમાં વીજળી પડવા અને ભારે પવન ફૂંકાય તેવી ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, દક્ષિણ ભારતમાં, તમિલનાડુ અને કેરળના દરિયાકાંઠે દરિયો તોફાની રહેશે. માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની કડક સલાહ આપવામાં આવી છે.
ખેડૂતો માટે સલાહ
હવામાનમાં અચાનક થયેલા આ પરિવર્તનને ધ્યાનમાં રાખીને, કૃષિ નિષ્ણાતોએ બિહાર અને ઝારખંડના ખેડૂતોને પાકની લણણી અને સંગ્રહ દરમિયાન ખાસ સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે જેથી વરસાદથી અનાજને નુકસાન ન થાય.
