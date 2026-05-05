ગુજરાતમાં આ તારીખે ત્રાટકી શકે છે ભયાનક આફત; અંબાલાલની વરસાદ, આંધી, તોફાનની ભયાનક આગાહી!
Ambalal Patel Forecast: દેશભરમાં હવામાનનો મિજાજ ફરી એકવાર બદલાવા જઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે ઉત્તર ભારતથી લઈને દક્ષિણ ભારત સુધીના અનેક રાજ્યોમાં આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદ અને તેજ પવનની આગાહી કરી છે. અંબાલાલે જણાવ્યું છે કે માત્ર મે મહિનામાં જ નહીં, પણ આગામી જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં પણ બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડા બનવાની શક્યતા અને એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. આગામી 25મી મેની આસપાસના દિવસોમાં ચોમાસું કેરળ કાંઠે પહોંચવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. 8મી મે સુધીમાં ગુજરાતમાં પણ પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
દેશના 17 રાજ્યોમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજે 5 મેના રોજ ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ, તમિલનાડુ અને કેરળમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ દરમિયાન 70 થી 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. પૂર્વી રાજ્યોમાં વીજળી પડવાની પ્રબળ શક્યતાને જોતા લોકોને સાવધ રહેવા જણાવાયું છે. હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડમાં વરસાદની સાથે હિમવર્ષાની પણ સંભાવના છે.
ગુજરાતમાં ગરમી અને પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી
ગુજરાતમાં હાલ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં રાહતના સમાચાર મળી શકે છે. હવામાન વિભાગના મતે આગામી 24 કલાક બાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. જોકે, 8 મે સુધી રાજ્યમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે અને તાપમાન 40 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે મે મહિનામાં 15 થી 20 તારીખ દરમિયાન આંધી-વંટોળ સાથે પ્રિ-મોન્સુન વરસાદ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલના મતે 5 થી 7 મે અને ત્યારબાદ 8 થી 12 મે દરમિયાન એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જેની અસર ગુજરાતના વાતાવરણ પર જોવા મળશે.
વાવાઝોડા અને ચોમાસાના સંકેત
બંગાળની ખાડી અને અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળી રહી છે. મે મહિનાના અંતમાં અથવા જૂનની શરૂઆતમાં બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું સર્જાઈ શકે છે. જો તેનો માર્ગ મ્યાનમાર તરફ રહેશે તો ભારતમાં વરસાદ ઓછો થઈ શકે છે. કેરળના કાંઠે 25 મે ની આસપાસ ચોમાસું દસ્તક દે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. હીવટી તંત્રે લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરી છે.
અંબાલાલ પટેલે હાલ ચાલુ મે મહિનામાં આગામી 15થી 20 તારીખ સુધીમાં આંધી વંટોળ સાથે પ્રિ મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. સાથે જ હમણાં એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા પણ અંબાલાલ પટેલે દર્શાવી છે. અંબાલાલ પટેલે તારીખ 3થી 7 અને આગામી તારીખ 8થી 12 તથા 16 મે સુધીમાં એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી શકે છે. જેના કારણે બે દિવસ બાદ તારીખ 5થી 7માં હવામાનમાં પલટો આવશે. દેશમાં પૂર્વ ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને ભારતના ઘણા ભાગોમાં 80થી 100 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
અંબાલાલના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં પણ આંચકાનો પવન 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. સામાન્ય રીતે ગંગા જમનાના મેદાનો તપે પછી વરસાદ થવાની શક્યતા હોય છે. પરંતુ તારીખ 11 પછી ગરમી પડી શકે અને બાદમાં આગામી તારીખ 15થી 25 સુધીમાં અરબ સાગર પણ સક્રિય થઈ શકે. જેનો માર્ગ ગુજરાત તરફ હોય તો ગુજરાતમાં વરસાદ થઈ શકે છે. વધુમાં આગામી તારીખ 7થી 12માં બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા રહેશે. તો તારીખ 15થી 25 મે વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બની શકે. જેનો માર્ગ મ્યાનમાર તરફ હોય તો ભારતમાં વરસાદ ઓછો થઈ શકે.
