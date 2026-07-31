/અમદાવાદ સહિત 13 જિલ્લામાં આજે રેડ એલર્ટ: કડાકા સાથે તૂટી પડશે ભારે વરસાદ, 16 જિલ્લામાં શાળા કોલેજોમાં રજા જાહેર

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાત પર ફરી એકવાર ભારે વરસાદની મોટી આફત તોળાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને પગલે તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે પ્રભાવિત વિસ્તારોની શાળા-કોલેજોમાં રજાઓ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે તેમજ સરકારી અધિકારીઓની તમામ રજાઓ રદ કરીને હેડક્વાર્ટર પર હાજર રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુએ રોદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને સમગ્ર રાજ્ય પર ભારે વરસાદી વાદળો ઘેરાયા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આજે 31 જુલાઈના રોજ ભારેથી અતિભારે અને કેટલાક સ્થળોએ અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ કુદરતી આફત અને સંભવિત પૂરની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ, સુરત, ભાવનગર, વડોદરા, ભરૂચ, નવસારી, વલસાડ સહિત દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના કુલ ૧૩ જિલ્લાઓમાં અત્યંત ભારે વરસાદનું ‘રેડ એલર્ટ’ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આ સિવાય સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ અને દાહોદ જેવા 7 જિલ્લાઓમાં ‘ઓરેન્જ એલર્ટ’ તથા સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના બાકીના જિલ્લાઓમાં ‘યલો એલર્ટ’ સાથે ગાજવીજ અને વાવાઝોડા સાથે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. વરસાદની આ ગંભીર ચેતવણીને પગલે રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર તાત્કાલિક ધોરણે સંપૂર્ણ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે.
નાગરિકોની સુરક્ષા અને સાવચેતીના ભાગરૂપે સંભવિત અસરગ્રસ્ત 16 જેટલા જિલ્લાઓમાં શાળા અને કોલેજોમાં રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં તો સાવચેતીના પગલાં રૂપે ૩ ઓગસ્ટ સુધી તમામ આંગણવાડીઓમાં પણ રજા રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. સાથોસાથ, આપાતકાલીન પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તમામ સરકારી અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓની રજાઓ રદ કરીને તેમને હેડક્વાર્ટર ખાતે હાજર રહેવાનો કડક આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. પંચમહાલ જિલ્લામાં પણ સાવચેતી રૂપે શ્રદ્ધાળુઓને હાલ પૂરતી પાવાગઢની યાત્રા ટાળવા માટે ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડૉ. એ. કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ગુજરાત પર એકસાથે ચાર મુખ્ય વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેમાં છતીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ અને વિદર્ભ પાસે સર્જાયેલું ડીપ ડિપ્રેશન, મોનસૂન ટ્રફ, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનો સમાવેશ થાય છે. આ મજબૂત સિસ્ટમોના કારણે રાજ્યમાં 2 ઓગસ્ટ સુધી ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિકલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવવાની આશંકા હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી 1 ઓગસ્ટના રોજ પણ અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ અને આણંદમાં ‘રેડ એલર્ટ’ યથાવત રહેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યમાં મોસમનો સરેરાશ 55 ટકાથી વધુ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે, ત્યારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અને સુરક્ષિત સ્થળોએ રહેવા અનુરોધ કરાયો છે.
છતીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ અને વિદર્ભ પાસે સર્જાયેલું ડીપ ડીપ્રેશન આગામી 12 કલાકમાં ડીપ્રેશનમાં ફેરવાય તેવી શક્યતા છે. જેના કારણે 31 જુલાઈ અને 1લી ઓગસ્ટે રાજ્યમાં અતિથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવતા રાજ્ય સરકાર એલર્ટ બની છે. સંભવિત આફતને પહોંચી વળવા માટે પ્રભાવિત જિલ્લાઓની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં રજા જાહેર કરવા આદેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જ્યારે સરકારી અધિકારીઓની રજા રદ કરી હેડકવાર્ટરમાં હાજર રહેવા આદેશ કરાયો છે. રાજ્યમાં 30 જુલાઈ સુધીમાં સિઝનનો સરેરાશ 55 ટકા વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે.