આવી ગઈ ચોમાસાની આગાહી! વરસાદને લઈને ચિંતાજનક વરતારો, આ વર્ષે ચોમાસું નબળું રહેવાના સંકેત
Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ભરઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે. એક તરફ કાળઝાળ ગરમીથી લોકોને આંશિક રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ કમોસમી વરસાદ ગુજરાતના ખેડૂતો માટે 'આફત' બનીને ત્રાટક્યું છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ધમધોકાર વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં આકાશમાંથી ફરી વરસાદી તુટી પડી શકે છે. કચ્છથી લઈને દાહોદ સુધી, રાજકોટથી લઈને વડોદરા સુધી બે દિવસ આંધી તોફાન અને વીજળીના કડકા-ભડકા સાથે હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે.
ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં આ વર્ષે ચોમાસું કેવું રહેશે?
દર વર્ષની જેમ હવામાન એજન્સી Skymet એ 2026 માટે ચોમાસાની પહેલી આગાહી જાહેર કરી છે, અને આ વખતે ચિત્ર સંપૂર્ણપણે સંતુલિત દેખાતું નથી. જૂનમાં સારી શરૂઆત થવાની ધારણા છે, પરંતુ જુલાઈ અને સપ્ટેમ્બર વચ્ચે વરસાદ નબળો પડવાની આગાહી છે. અલ નીનોના કારણે મોટા ફેરફાર થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે શરૂઆતની રાહત પછી ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડી શકે છે. આ વર્ષે દેશમાં એકંદરે સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડવાની ધારણા છે. જૂન સારો રહેશે, પરંતુ જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદ નબળો પડી શકે છે.
જૂન-જુલાઈના વરસાદને લઈ કરી મોટી આગાહી
આગાહી મુજબ, જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દેશનો એકંદર વરસાદ સામાન્ય કરતાં 6% ઓછો હોઈ શકે છે. એજન્સીએ તેને LPA ના 94% પર મૂક્યો છે. LPA એટલે લાંબા ગાળાની સરેરાશ, અને ભારતમાં ચોમાસાને માપવા માટે આ બેઝલાઇન ધોરણ છે. સ્કાયમેટે જૂનમાં 101% LPA રહેવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. આનો અર્થ એ કે ચોમાસુ સામાન્યની નજીક શરૂ થઈ શકે છે. જોકે, જુલાઈમાં 95%, ઓગસ્ટમાં 92% અને સપ્ટેમ્બરમાં 89% LPA રહેવાનો અંદાજ છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં વાદળોનો સમૂહ સક્રિય થયો છે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે. બનાસકાંઠા, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પવનની ગતિ વધુ રહેશે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. 7 એપ્રિલના રોજ બપોર બાદ રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વેગ પકડ્યો છે. જેના કારણે પવનની ગતિ 40 કિમી/કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં 10 mm થી લઈને અડધો ઈંચ જેટલો વરસાદ થઈ શકે છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા છે.
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે સાવચેતીની સૂચના
અંબાલાલ પટેલે ખાસ કરીને ખેડૂત ભાઈઓને સાવધ રહેવા વિનંતી કરી છે. ખાસ કરીને ડુંગળી પકવતા ખેડૂતોએ પાકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવો અથવા ઢાંકી દેવો, કારણ કે વરસાદની સાથે કરા પડવાની પણ શક્યતા છે. અમદાવાદમાં વાદળછાળું વાતાવરણ છવાયું છે. પવનની દિશા દક્ષિણ પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશા તરફ નોંધાઈ છે. આગામી 48 કલાકમાં વાતાવરણમાં કોઈ મોટો બદલાવ નથી થવાનો. પરંતું આગામી સમયમાં 2 થી 4 ડિગ્રી તાપમાન વધશે.
હવામાન વિભાગનું 'યલો એલર્ટ'
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં એકસાથે ત્રણ સિસ્ટમ (બે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ) સક્રિય થઈ છે. જેના કારણ કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, પંચમહાલ, વડોદરા, રાજકોટ અને જામનગર સહિતના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આગામી બે દિવસ આંધી-તોફાન અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદી માહોલ રહેશે. ખરાબ હવામાન અને પવનને જોતા માછીમારોને આગામી બે દિવસ દરિયો ન ખેડવા કડક સૂચના અપાઈ છે.
ગુજરાતમાં આગામી દિવસો કેવા રહેશે?
હાલમાં વરસાદી માહોલને કારણે ગરમીમાં ઘટાડો થયો છે, પરંતુ હવામાન વિભાગના મતે આગામી 48 કલાક બાદ વાતાવરણ ચોખ્ખું થતા તાપમાનમાં ફરી 2 થી 4 ડિગ્રીનો વધારો નોંધાશે. એટલે કે, માવઠાની આફત બાદ ફરી ગરમીનો પારો ઉંચકાશે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરી છે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ખાસ અસર થઈ શકે છે અને સાથે કરા, વીજળી અને આંધીનો ડબલ ખતરો પણ તોળાઈ રહ્યો છે. એટલે કે, આવનારા દિવસો સરળ નથી. કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પવનની ગતિ વધુ રહેશે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં હવામાન પલટો આવશે.
