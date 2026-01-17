લખી રાખજો આ તારીખો! ગુજરાતમાં કરા સાથે વરસાદની આગાહી! જગતના તાત પર ફરી મોટી ઘાત
Ambalal Patel ni Agahi: ગુજરાતમાં સવારે ધુમ્મસ, સાંજે ઠંડી પવન અને રાત્રે કડકડતી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ આ ઠંડી વચ્ચે હવે ખેડૂતોના ચહેરા પર ચિંતા દેખાઈ રહી છે, કારણ કે ભરશિયાળે આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. જગતના તાત પર આવી વધુ એક માવઠાની ઘાતની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે 22થી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કરા સાથે વરસાદ પડી શકે છે.
ગુજરાત પર ફરી એકવાર માવઠાની મુસીબત ત્રાટકવાની છે. વાતાવરણમાં મોટું પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યું છે, જે ગુજરાતને અસર કરશે. હવામાન વિભાગના નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, પશ્ચિમી વિક્ષેપથી કચ્છ અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. આ સાથે જ અમદાવાદ ને ગાંધીનગરનું વાતાવરણ પણ પલટાશે. તો ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે.
ગુજરાતમાં ફરી એકવાર કાતિલ ઠંડીનો મોટો રાઉન્ડ આવશે. 22 જાન્યુઆરીએ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી હટી જશે, જેના બાદ કાતિલ ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ આવશે. ગુજરાતના અનેક શહેરોનું તાપમાન નીચે પડી જશે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે. સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ કડકડતી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ ઠંડી વચ્ચે હવે ખેડૂતો માટે ચિંતાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કારણ કે જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે માવઠાની ચેતવણી આપી છે. અંબાલાલે ક્યાં અને ક્યારે માવઠાનો માર પડવાની કરી છે આગાહી? તો હવામાન વિભાગે શું આપી મોટી રાહત?
કરા સાથે વરસાદની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં માવઠું આવી શકે છે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, એટલું જ નહીં, 30 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ફરી એક વખત હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે અને 13 ફેબ્રુઆરીએ પણ વાતાવરણ બદલાય તેવી આગાહી કરી છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
22થી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે રાજ્યમાં માવઠું આવી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. 30 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. 13 ફેબ્રુઆરીએ વાતાવરણ બદલાય તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. આ આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે. કારણ કે હાલ ખેતીની ખુશનમા સિઝન ચાલી રહી છે. ઘઉં, ચણા, જીરૂ, ડુંગળી જેવા પાકો તૈયાર અવસ્થામાં છે અને જો કમોસમી વરસાદ પડે, તો ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળવાની ભીતિ છે.
બીજી તરફ હવામાન વિભાગે અલગ જ ચિત્ર રજૂ કર્યું છે, હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થવાની શક્યતા છે અને આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ સુકું રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. એક તરફ અંબાલાલ પટેલની માવઠાની આગાહી અને બીજી તરફ હવામાન વિભાગની સુકાં વાતાવરણની શક્યતા. આ બે આગાહીઓ વચ્ચે ખેડૂતો હવે દ્વિધામાં મુકાયા છે. ખેડૂતોની એક જ માંગ છે કે હવામાન સાથ આપે અને પાક સુરક્ષિત રહે.
હવામાન વિભાગના આંકડા કહે છે કે, ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર ઘટ્યું છે. અમદાવાદમાં તાપમાન 14.5 ડિગ્રી નોંધાયું છે. તો નલિયામાં 10.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. અમરેલીમાં 10.8 ડિગ્રી અને વડોદરામાં 15.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. ભાવનગરમાં 16.4 ડિગ્રી, જ્યારે ભૂજમાં 14.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. દીવમાં 17.6, ડીસામાં 12.4 તાપમાન, રાજકોટમાં 13.3 અને સુરતમાં 15.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.
