આગામી 24 કલાક ભારે! આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા, અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી

Gujarat Rain Forecast: આકરા ઉનાળા વચ્ચે, ગુજરાતના વાતાવરણમાં અચાનક એવો પલટો આવ્યો છે કે, જ્યાં જુઓ ત્યાં વિનાશના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. મીની વાવાઝોડાએ ધરતીપુત્રોના સપનાઓ ઉડાવી નાખ્યા છે, છાપરા ઉડી ગયા છે, ઉભો પાક બળી ગયો છે અને ખેડૂતની મહેનત પળવારમાં રાખ થઈ ગઈ છે. ત્યારે બીજી તરફ હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. ધૂળની ડમરીઓ સાથે તોફાની પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

Updated:Mar 19, 2026, 07:14 PM IST

ગુજરાતમાં અચાનક બદલાયેલા વાતાવરણએ તાંડવ મચાવ્યું છે. ધૂળની ડમરીઓ, જોરદાર પવન, અને સાથે તોફાની વરસાદ વરસ્યો છે. એવો પવન ફૂંકાયો કે વૃક્ષો ધરાશાયી થયા, મંડપ ઉડી ગયો અને અનેક જગ્યાએ ઉભો પાક બેસી ગયો છે. બીજી તરફ હવામાન વિભાગ અને ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી સામે આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જેવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા અનેક જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, 19 માર્ચના રોજ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, કચ્છ, અમરેલી અને પાટણ જિલ્લામાં 62થી 87 કિમીની ઝડપે ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદને લઈને રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યુ છે. 

તેમજ મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, અરવલ્લી અને મહીસાગર જિલ્લામાં 41થી 61 કિમીની ઝડપે ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ સાથે કમોસમી વરસાદ, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને કરા પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. તેમજ ખેડા, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, ભરુચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

20 માર્ચના રોજ બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ અને મહીસાગર જિલ્લામાં તેમજ કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. રાજ્યના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન સૂકું રહેવાની ધારણા છે.  24 કલાક બાદ તાપમાનમા વધારો રહી શકે છે. આગામી સાત દિવસ તાપમાનમા 4-5 ડિગ્રીનો વધારો થશે. 

અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, પશ્ચિમ વિક્ષેપના કારણે રાજ્યનું વાતાવરણ પલટાયું છે. રાજ્યમાં આવતીકાલ 20 માર્ચ સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ભારે પવન અને આંધી વંટોળ પણ આવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વધુ 3 પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવવાની નવી આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં 25થી 26 અને 28 થી 31 માર્ચે પણ ફરી બે પશ્વિમ વિક્ષેપ આવશે. જેના કારણે રાજ્યનું વાતાવરણ ફરી બદલાશે. એપ્રિલ મહિનામાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવવાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. 

નવી આગાહી કહે છે કે, 2 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી હાલ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદના વાદળો બંધાયા છે. અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે માવઠું પડી શકે છે. કમોસમી વરસાદનું એક કારણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પણ છે.  

