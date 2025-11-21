ભર શિયાળે વરસાદની આગાહી : આવતીકાલથી ગુજરાતના આ જિલ્લામાં ત્રાટકશે માવઠું
Ambalal Ni Agahi : રાજ્યના ખેડૂતો માટે વધુ એક માઠા સમાચાર... આવતા મહિનાથી શરૂઆતમાં પડી શકે છે કમોસમી વરસાદ. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવા વરસાદ પડવાની હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી.
વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વધુ એક વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ બની જે વાવાઝોડું બની શકે છે. આ કારણે 22 નવેમ્બરથી ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે. 25 નવેમ્બરથી ૨૮ નવેમ્બર બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બનશે.
ઠંડીમાં ઘટાડો થશે
તેમણે કહ્યું કે, ચક્રવાતની અસરને પગલે માવઠું આવશે અને આ કારણે ગુજરાતમાં ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો થશે. 2 થી 8 ડિસેમ્બર દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં મધ્યમ પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. વાવાઝોડાની અસર અને પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસરોના કારણે ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
ક્યાં ક્યાં માવઠું આવશે
પશ્ચિમી વિપેક્ષના અસરથી તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. પૂર્વ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની અસર વધુ રહેશે. જેમાં સુરત, નવસારી, ભરૂચ અને અમરેલી જેવા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે.
ડિસેમ્બરમાં કંઈક મોટું થશે
ડિસેમ્બરના બીજા અને ત્રીજા સપ્તાહમાં સામુદ્રીક પેરા મીટર સક્રીય થતા હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદે માં હિમ વર્ષા થશે, જે આકરી ઠંડી લાવશે. આ કારણે ગુજરાતમાં વાદળવાયુ કે ઠંડીમાં વધારો થશે.
