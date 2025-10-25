બે સિસ્ટમ ગુજરાતમાં લાવશે ભારે વરસાદ! જાણો શું છે અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી?
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં હાલમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામવાની સંભાવના છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આજથી એટલે કે 25 ઓક્ટોબરથી લઈને 30 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે. આ માવઠા પાછળનું કારણ અરબ સાગરમાં સક્રિય થયેલી સિસ્ટમ છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલના મતે, અરબ સાગરની સિસ્ટમ ડીપ ડિપ્રેશન બનીને ગુજરાત તરફ આવી રહી છે. ત્યારબાદ તે દેશના પૂર્વીય ભાગોમાં જતાં રાજસ્થાનમાં સાયકલોન બનવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવી શકે છે.
30 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદ આવી શકે છે. આ ઉપરાંત, નવેમ્બર મહિનામાં પણ ગુજરાતમાં માવઠું આવી શકે છે. ખાસ કરીને, 8 નવેમ્બર બાદ રાજ્યમાં ફરી વરસાદ આવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
રાજ્યમાં વરસાદની શક્યતાને લઈને હવામાન વિભાગે પણ આગાહી કરી છે. આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય થવાના કારણે આગામી 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી છે. ખાસ કરીને, 26 ઓક્ટોબરના રોજ ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે.
આ સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત તરફના પોર્ટ પર 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે.
શહેરોની વાત કરીએ તો, 26 અને 27 ઓક્ટોબરના રોજ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે 27 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોને આ વરસાદી માહોલને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી તકેદારી રાખવા માટે જણાવાયું છે.
