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મોન્સૂન ટ્રફ અને અપરએર સર્ક્યુલેશન સક્રિય, 12 સપ્ટેમ્બરથી 3 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 09, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:52 PM IST

ગુજરાતમાં વરસાદની પ્રતીક્ષા કરી રહેલા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. તેવામાં ખેડૂતો અને લોકોને રાહત મળી શકે છે. 

ખેડૂતોને મળશે રાહત1/5

ખેડૂતોને મળશે રાહત

વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આજથી 15મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી શકે છે. 12મી સપ્ટેમ્બરથી ત્રણ દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે વરસાદને લઈ આગાહી કરી છે.   

વરસાદની નવી સિસ્ટમ2/5

વરસાદની નવી સિસ્ટમ

મોન્સૂન ટ્રફ અને અપરએર સર્ક્યુલેશનના લીધે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી શકે છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 13 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે.  

13 સપ્ટેમ્બરે ક્યાં પડશે વરસાદ?3/5

13 સપ્ટેમ્બરે ક્યાં પડશે વરસાદ?

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 13 સપ્ટેમ્બરે પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, આણંદ, બોટાદ, અમદાવાદ, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, સુરત, ડાંગ અને નવસારી જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે.

14 સપ્ટેમ્બરે પણ રહેશે વરસાદી વાતાવરણ4/5

14 સપ્ટેમ્બરે પણ રહેશે વરસાદી વાતાવરણ

14 સપ્ટેમ્બરે પણ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેવાનો છે. 14 તારીખે દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, પોરબંદર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, બોટાદ, સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ અને નવસારીમાં વરસાદ પડી શકે છે.

આજે ઘણી જગ્યાએ થયું વરસાદનું આગમન5/5

આજે ઘણી જગ્યાએ થયું વરસાદનું આગમન

લાંબા સમય બાદ આજે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. આજે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હળવો વરસાદ પડ્યો.રાજકોટના ઉપલેટામાં વહેલી સવારથી ધીમીધારે વરસાદની આગમન થયું. ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થતા ખેડૂતોના પાકમાં ફાયદો થઈ શકે છે. ખેડૂતો હજુ પણ વધુ સારા વરસાદની આશા રાખી રહ્યા છે. તો આ તરફ પશ્ચિમ કચ્છના અમુક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં વરસ્યા, અબડાસાના સિંધોડી મોટી ગામમાં વરસાદી ઝાપટું આવ્યું. નખત્રાણાના મથલ, બર્ડ સેંચુરી અને ભુજના કોટડા ચકારમાં પણ હળવો વરસાદ આવ્યો. તો ભાવનગરના મહુવાના ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને બગદાણામાં પણ વરસાદ આવ્યો. આજે મહુવા ગ્રામ્ય તેમજ બગદાણા પંથકમાં વરસાદ શરૂ થતાં ખેડૂતોમાં ફરી આશા બંધાણી છે. તો અમરેલી અને જામનગરના પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદનું આગમન થયું

TAGS:
gujarat weather forecast

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