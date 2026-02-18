ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં વીજળીના કડાકા સાથે ભરશિયાળે આવ્યો વરસાદ : દાહોદ-ગોધરા, અંબાજીમાં માવઠું પડ્યું

Gujarat Latest Weather Update : ગુજરાત એક તરફ ઠંડીની વિદાય અને ઉનાળાની એન્ટ્રી વચ્ચેની ડબલ ઋતુનો અનુભવ કરી રહ્યું છે, ત્યાં વચ્ચે કમોસમી માવઠું ત્રાટક્યું છે. ગુજરાતમાં વહેલી સવારથી જ કેટલાક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ આવ્યો છે. 
 

Updated:Feb 18, 2026, 09:25 AM IST

પંચમહાલમાં માવઠું આવ્યુ...

1/5
image

પંચમહાલના ગોધરામાં વહેલી સવારે માવઠારૂપી વરસાદ જોવા મળ્યો. ગોધરા શહેરમાં વહેલી સવારે કમોસમી વરસાદી ઝાપટું ત્રાટક્યું હતું. શહેરમાં બે દિવસથી વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયું છે. કમોસમી વરસાદી ઝાપટાને લઈને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. 

દાહોદમાં પણ કમોસમી વરસાદ આવ્યો

2/5
image

દાહોદ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. દાહોદ, છાપરી, રળિયાતી, જાલત, રાબડાલ સહિત સિંગવડ લીમખેડાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ જોવા મળ્યો છે. વીજળીના કડાકા સાથે કમોસમી વરસાદ નોઁધાયો. કમોસમી વરસાદને લઈ ખેડૂતોમાં ચિંતા સેવાઈ છે. કમોસમી સ્વામી વરસાદને લઈને ઠંડીમાં ચમકારો વધ્યો છે. 

અંબાજી પંથકના વાતાવરણમાં એકા એક પલટો 

3/5
image

વહેલી સવારથી જ અંબાજીના આકાશમાં વાદળો છવાયા છે. વાતાવરણમાં પણ ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. છવાયેલા વાદળો જોતા માવઠું થવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. જો અંબાજીમાં કમોસમી વરસાદનું માવઠું પડે તો ઘઉંના પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ છે. વાતાવરણમાં પલટો થતાં ખેડૂતોને જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. 

હવામાન વિભાગની આગાહી

4/5
image

રાજ્યમાં બેવડી ઋતુની અસર શરુ થઈ ગઈ છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે આગામી 48 કલાક બાદ તાપમાનમાં બે થી ત્રણ ડિગ્રીનો વધારો થવાની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે કહ્યું કે, ઠંડીનું જોર ઘટતા ક્રમશ ગરમીની શરૂઆત ઈથ રહી છે. લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાનમાં વધારો થશે. તો ફેબ્રુઆરીમાં તાપમાન સામાન્યથી ઊંચું રહેવાની શક્યતા છે.   

માવઠાની અંબાલાલની આગાહી 

5/5
image

રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાની આગાહી હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કરી છે. તેઓએ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચમાં માવઠું આવી શકે છે.   

weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલpredictionRain Alert

Trending Photos