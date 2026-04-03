આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે ભારે! એક સાથે ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થતા આંધી-તોફાન સાથે વરસાદની આગાહી, IMDનું એલર્ટ

Gujarat Rain Forecast: એક તરફ કાળઝાળ ઉનાળાની તપતી ગરમી અને બીજી તરફ અચાનક વાતાવરણમાં પલટો લાવી દેતો કમોસમી વરસાદ. ગુજરાતમાં હાલ આબોહવાનો ડબલ ડ્રામા જોવા મળી રહ્યો છે. ગરમીથી ત્રસ્ત લોકોને જ્યાં રાહત મળી છે. ત્યાં જ ખેડૂતો માટે આ વરસાદ ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી.

Updated:Apr 03, 2026, 06:55 PM IST

સૌરાષ્ટ્રના લગભગ તમામ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા, ઘોઘા, ભાલ અને તળાજા પંથકમાં અનેક ગામોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. પરંતુ ખેતરોમાં ઉભા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આ તરફ પોરબંદરમાં સતત બીજા દિવસે પણ માવઠાનો માર યથાવત્ રહ્યો છે. શહેરની શેરીઓ અને ગામડાઓની ગલીઓ પાણીથી છલકાઈ ગઈ છે. ભારે પવનને કારણે જિલ્લામાં એક મોબાઈલ ટાવર ધરાશાયી થયો છે. જેના કારણે આસપાસના અનેક મકાનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. ચાલો જાણીએ અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી.

હવામાન વિભાગની આગાહી

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં બે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને વરસાદી ટ્રફ એમ ત્રણેય સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થઈ છે. જેના કારણે વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. આગામી બે દિવસમાં પવનની ગતિ 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે, જ્યારે પારો 2 થી 3 ડિગ્રી જેટલો ગગડી શકે છે.

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસના જણાવ્યા મુજબ, આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કચ્છ, દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદની સીધી શક્યતા નહિવત છે પરંતુ વાતાવરણ વાદળછાયું રહેશે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી 

આ તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, કચ્છ, પંચમહાલ, વડોદરા અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. સાથે જ પવનની ગતિ 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, કેટલાક વિસ્તારોમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના કારણે આ પ્રકારનો કમોસમી વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે.

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે 3 થી 6 એપ્રિલ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી સુધી પહોંચી શકે છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 20 થી 26 એપ્રિલ દરમિયાન તાપમાન ફરી એકવાર ઉંચકાશે અને આકરો તાપ પડશે. જો કે, મે મહિનામાં બંગાળની ખાડીમાં ભારે વાવાઝોડાની શક્યતા હોવાથી ઉનાળામાં કુદરતી આફતોનો સિલસિલો ચાલુ રહી શકે છે.

એક તરફ ગરમીથી મળતી રાહત અને બીજી તરફ ખેડૂતોની ચિંતા વધી રહી છે. કમોસમી વરસાદનો આ ડબલ ઇફેક્ટ હાલ ગુજરાતમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. આ માવઠું કેટલું નુકસાન કરે છે અને કેટલો સમય સુધી ચાલુ રહે છે તેના પર સૌની નજર છે. 

