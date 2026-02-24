ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની ખતરનાક આફત: આ વિસ્તારો માટે હજુ આગામી 48 કલાક ખુબ જ ભારે...
Amabalal Patel Rain Forecast: ગુજરાતમાં હાલ ત્રણ ત્રણ ઋતુનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. આપણે છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરીએ તો ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોના વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જાણે ચોમાસું બેઠું હોય તેમ રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. અમદાવાદ, અમરેલી, નર્મદા, ભરૂચ, મહીસાગર અને વડોદરામાં સવારથી જ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, જેને પગલે ખેડૂતોમાં ચિંતાના વાદળો છવાયા છે. રાજ્યમાં 25 તારીખ સુધી સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો જેમકે અમદાવાદમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે.
ગુજરાતમાં ત્રણ ઋતુઓનો થઈ રહ્યો છે અહેસાસ
અમદાવાદ શહેરમાં અત્યારે વિચિત્ર હવામાન જોવા મળી રહ્યું છે. શહેરીજનો એક જ દિવસમાં ત્રણ ઋતુનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. સવાર-રાતે ગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ, બપોરે આકરો તાપ અને ગરમી અને સાંજે વાદળછાયું વાતાવરણ અને વરસાદી છાંટા પડી રહ્યા છે. ગઈકાલે રાત્રે (સોમવાર) અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડતા રસ્તાઓ ભીના થયા હતા અને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, હાલના વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર 23 ફેબ્રુઆરીથી ધીમે-ધીમે ઘટશે. જોકે, અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં ભેજનું પ્રમાણ વધવાને કારણે આગામી 48 કલાક હજુ પણ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને હળવો વરસાદ રહી શકે છે. 25 થી 28 તારીખ સુધી સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ગીર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર અને રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારો સહિત સુરેન્દ્રનગરમાં પણ માવઠું આવી શકે છે. જેથી અહીંયાના ખેડૂતોએ અત્યારથી ચેતી જવાની જરૂર છે.
કયા વિસ્તારોમાં અસર થશે?
ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલમાં હવામાન પલટાવાની પૂરી શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના આ વિસ્તારોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને છૂટાછવાયા વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. જ્યારે ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં પણ હળવા માવઠાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી. મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, મહેસાણા, ગાંધીનગર અને ઉત્તર પૂર્વીય ગુજરાતમાં અરવલ્લીમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. આ સિવાય વડોદરા, સુરત, નવસારીમાં પણ શનિવાર સુધી વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે વરસાદ પડી શકે છે.
માર્ચમાં પણ રાહત નહીં!
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં ચેતવણી આપી છે કે 27 ફેબ્રુઆરીથી ફરી એક નવું 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ' સક્રિય થઈ રહ્યું છે. આ નવી સિસ્ટમને કારણે ગુજરાતમાં માર્ચ મહિનાની શરૂઆતમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. આ સતત બદલાતા હવામાનની અસર સીધી રીતે રવિ પાક પર પડવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત લો પ્રેસર એરિયાનું નિર્માણ થયું છે, જે આગામી દિવસોમાં પૂર્વ, ઉત્તરપૂર્વ અને દક્ષિણ ભારતમાં હવામાન પર નોંધપાત્ર અસર કરે તેવી શક્યતા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે (IMD) જણાવ્યા પ્રમાણે, આ ચક્રવાતી સિસ્ટમ ધીમે ધીમે ઉત્તરપૂર્વ તરફ આગળ વધી રહી છે, જેના કારણે ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદ, ગાજવીજ અને ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતના ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ તેમના પાકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડે અને હવામાન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરે. 28 તારીખ સુધી રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાનું છે. જોકે માર્ચની શરૂઆત થતા વાતાવરણ પહેલા જેવું જોવા મળશે અને ધીરે ધીરે ગરમી વધશે. 3 થી 10 માર્ચની વચ્ચે રાજ્યમાં ગરમી વધશે અને અમુક જગ્યાએ હીટવેવની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
Trending Photos