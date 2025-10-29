ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આગામી ત્રણ દિવસ ભારે, આ જિલ્લાઓમાં પડી શકે છે વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Gujarat Weather: ગુજરાતમાં આવેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની દશા બગાડી છે. પરંતુ હજુ તેમાં રાહતના એંધાણ નથી. અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું ડિપ્રેશન ગુજરાતમાં વરસાદ લાવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યુ કે ગુજરાત માટે આગામી ત્રણ દિવસ ભારે છે.

Updated:Oct 29, 2025, 06:50 PM IST

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે 30 અને 31 ઓક્ટોબરે સૌરાષ્ટ્ર સિવાય વડોદરા, પાટણ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના છે. આ દરમિયાન ઘણી જગ્યાએ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.

હવામાન નિષ્ણાંતે કહ્યું કે બંગાળના ઉપસાગરમાં બનેલા મોંથા વાવાઝોડાની અસર મહારાષ્ટ્રમાં પણ જોવા મળી શકે છે. આ સાથે અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન અને બંગાળના ઉપસાગરમાં બનેલી સિસ્ટમને કારણે બે નવેમ્બર સુધી ગુજરાતના સુરત, ભરૂચ, નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ સિવાય કેટલીક જગ્યાએ હળવો વરસાદ પડી શકે છે.  

નવેમ્બરમાં પણ વરસાદની સંભાવના

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે આગામી 7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ પડી શકે છે. ચારથી આઠ નવેમ્બર વચ્ચે દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય રહેશે. જેથી નવેમ્બરમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવી શકે છે.

હજુ 4 દિવસ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા

હવામાન ખાતાની આગાહી પ્રમાણે, રાજ્યમાં હજુ આગામી 4 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત રહે તેવી સંભાવના છે. વરસાદની સાથે સાથે ઠંડીનું જોર પણ ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે. ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાએ આ બદલાયેલા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. વરસાદ અને ઠંડીના આ મિશ્ર માહોલમાં લોકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું અને અચાનક વાતાવરણમાં થયેલા ફેરફાર સામે તૈયાર રહેવું મહત્વનું છે.  

ગુજરાતને અસર કરતું અરબી સમુદ્રનું 'ડિપ્રેશન' અને આંધ્રપ્રદેશ પર ત્રાટકતું 'મોનથા' વાવાઝોડું મૂળભૂત રીતે સમાન વરસાદી સિસ્ટમ છે, પરંતુ તેમની ગતિમાં ફરક છે: ડિપ્રેશન: આ એક લો પ્રેશરમાંથી જન્મતી વરસાદી સિસ્ટમ છે, જેમાં ગોળ-ગોળ ઘૂમતા પવનની ચક્રાકાર ગતિ 63 કિ.મી.થી ઓછી હોય છે. આ વાવાઝોડાનું જ શરુઆતનું રૂપ છે. વાવાઝોડું (સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ): જ્યારે પવનની ગતિ 63 કિ.મી.થી વધે છે, ત્યારે તેને વાવાઝોડાનું નામ અપાય છે. સુપર સાયક્લોન: જો ચક્રાકાર ગતિ 118 કિ.મી.થી વધુ પહોંચે તો તે સુપર સાયક્લોન બને છે.

