ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદની આગાહી, કેટલાક ભાગોમાં પૂર આવશે!

Ambalal Patel forecast: બંગાળના ઉપસાગરમાં બનેલા મોંથા વાવાઝોડાની અસર મહારાષ્ટ્રમાં પણ જોવા મળી શકે છે. આ સાથે અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન અને બંગાળના ઉપસાગરમાં બનેલી સિસ્ટમને કારણે બે નવેમ્બર સુધી ગુજરાતના સુરત, ભરૂચ, નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ સિવાય કેટલીક જગ્યાએ હળવો વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે આગામી 7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ પડી શકે છે. ચારથી આઠ નવેમ્બર વચ્ચે દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય રહેશે. જેથી નવેમ્બરમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવી શકે છે.

Updated:Oct 30, 2025, 08:27 AM IST

અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું ડિપ્રેશન ગુજરાત તરફ આવવાને કારણે વરસાદનું જોર વધશે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં. આવતીકાલે પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર અને દીવ સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં માછીમારોને 5 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ માવઠાના માર બાદ, 22 ડિસેમ્બર પછી રાજ્યમાં હાડ થિજાવતી ઠંડીની શરૂઆત થશે.

ગુજરાતમાં આવેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની દશા બગાડી છે. પરંતુ હજુ તેમાં રાહતના એંધાણ નથી. અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું ડિપ્રેશન ગુજરાતમાં વરસાદ લાવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યુ કે ગુજરાત માટે આગામી ત્રણ દિવસ ભારે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે 30 અને 31 ઓક્ટોબરે સૌરાષ્ટ્ર સિવાય વડોદરા, પાટણ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના છે. આ દરમિયાન ઘણી જગ્યાએ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.

7 નવેમ્બર બાદ ફરી વરસાદ અને 22 ડિસેમ્બરથી હાડ થિજાવતી ઠંડી

હવામાન નિષ્ણાતોએ વધુમાં એવી સંભાવના વ્યક્ત કરી છે કે, હાલનું સંકટ પૂર્ણ થયા બાદ 7 નવેમ્બર થી રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાની આગાહી છે. આ અનિશ્ચિત હવામાનનો દોર પૂરો થયા બાદ, 22 ડિસેમ્બર પછી રાજ્યમાં હાડ થિજાવતી ઠંડી ની શરૂઆત થશે. આ આગાહી સમગ્ર શિયાળુ હવામાનનું ચિત્ર સ્પષ્ટ કરે છે.  

હજુ 4 દિવસ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા

હવામાન ખાતાની આગાહી પ્રમાણે, રાજ્યમાં હજુ આગામી 4 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત રહે તેવી સંભાવના છે. વરસાદની સાથે સાથે ઠંડીનું જોર પણ ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે. ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાએ આ બદલાયેલા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. વરસાદ અને ઠંડીના આ મિશ્ર માહોલમાં લોકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું અને અચાનક વાતાવરણમાં થયેલા ફેરફાર સામે તૈયાર રહેવું મહત્વનું છે.  

ગુજરાતને અસર કરતું અરબી સમુદ્રનું 'ડિપ્રેશન' અને આંધ્રપ્રદેશ પર ત્રાટકતું 'મોનથા' વાવાઝોડું મૂળભૂત રીતે સમાન વરસાદી સિસ્ટમ છે, પરંતુ તેમની ગતિમાં ફરક છે: ડિપ્રેશન: આ એક લો પ્રેશરમાંથી જન્મતી વરસાદી સિસ્ટમ છે, જેમાં ગોળ-ગોળ ઘૂમતા પવનની ચક્રાકાર ગતિ 63 કિ.મી.થી ઓછી હોય છે. આ વાવાઝોડાનું જ શરુઆતનું રૂપ છે. વાવાઝોડું (સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ): જ્યારે પવનની ગતિ 63 કિ.મી.થી વધે છે, ત્યારે તેને વાવાઝોડાનું નામ અપાય છે. સુપર સાયક્લોન: જો ચક્રાકાર ગતિ 118 કિ.મી.થી વધુ પહોંચે તો તે સુપર સાયક્લોન બને છે.  

