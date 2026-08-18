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ગુજરાતના 12 જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદની આગાહી: ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર, અંબાલાલ પટેલે તહેવારો બગડવાના આપ્યા એંધાણ!

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 18, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:35 AM IST

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાત પર એકસાથે પાંચ હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થતાં હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ સહિત 12 જિલ્લાઓમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે ઓરેન્જ એલર્ટ તથા દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અંબાલાલે જણાવ્યું કે સાતમ-આઠમના તહેવારમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
 

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ગુજરાત પર એકસાથે પાંચ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા આજથી 23 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ તેમજ કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલમાં મોન્સૂન ટ્રફ, શિયર ઝોન, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ડિપ્રેશન સહિતની હવામાન સિસ્ટમો કાર્યરત છે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ્રથી લઈને દક્ષિણ ગુજરાત સુધી વરસાદી માહોલ જામશે. આગામી 31 ઓગસ્ટે સૂર્ય પૂર્વફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ પાણી કૃષિ માટે સારૂ ગણાતું નથી. આ દરમિયાન પવનની ગતિ વધારે રહી શકે છે.   

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: તહેવારોમાં વરસાદી ઝાપટાંની શક્યતા2/5

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: તહેવારોમાં વરસાદી ઝાપટાંની શક્યતા

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, સૂર્યએ મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મધા નક્ષત્રનું પાણી ખેતી માટે ખૂબ સારું ગણાય છે. 17થી 19 ઓગસ્ટે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. જન્માષ્ટમીનો તહેવાર અને સાતમ-આઠમના તહેવાર દરમિયાન પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 31 ઓગસ્ટે સૂર્ય પૂર્વફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રનું પાણી કૃષિ માટે સારું ગણાતું નથી અને આ દરમિયાન પવનની ગતિ વધુ રહેવાની શક્યતા છે.

ગુજરાતના ઝોન વાઈસ વરસાદની આગાહી અને એલર્ટ3/5

ગુજરાતના ઝોન વાઈસ વરસાદની આગાહી અને એલર્ટ

દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, દમણ, વલસાડ, નર્મદા અને ડાંગ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત 23થી 31 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં સારા વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગરમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા રહેલી છે. ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, પાટણ, સમી અને હારીજ વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. અમદાવાદમાં આગામી દિવસોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સાથે છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા છે.

જળાશયો અને નદીઓમાં પાણીની આવક વધશે4/5

જળાશયો અને નદીઓમાં પાણીની આવક વધશે

બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ બનવાના કારણે મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જેના પરિણામે નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધશે અને સરદાર સરોવર ડેમમાં પાણીની સપાટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની સંભાવના છે. ગુજરાતમાં 17થી 23 ઓગસ્ટ સુધી સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. હાલમાં ગુજરાતમાં કુલ પાંચ સિસ્ટમ સક્રિય છે, જેમાં મોન્સૂન ટ્રફ, શિયર ઝોન, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ડિપ્રેશન સહિતની હવામાન સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે.

માછીમારો માટે કડક સૂચના અને દરિયાઈ ચેતવણી5/5

માછીમારો માટે કડક સૂચના અને દરિયાઈ ચેતવણી

દરિયાકાંઠે પવનની ઝડપ45થી 55 કિમી/કલાક (ઝાટકા સાથે 30 નોટ્સ) સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આથી સુરક્ષાના પગલે ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં 17થી 23 ઓગસ્ટ સુધી સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, આગામી 23-31 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ આવી શકે છે. જેમાં ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડી શકે છે. તેમજ દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગર જિલ્લામાં પણ હળવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે મહેસાણા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠામાં વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી કરી છે.   

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