સાંજે 4 વાગ્યા સુધી ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે વરસાદ; આગામી 48 કલાક ખુબ જ ભારે
Weather Expert Ambalal Patel Weather Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાય ટાણે જ મેઘરાજા ફરી એકવાર મહેરબાન થયા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 48 કલાક માટે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેના પગલે ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ આગાહીને કારણે નવરાત્રીની ઉજવણી પર પણ અસર થવાની શક્યતા છે અને ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પડી શકે છે.
આગામી 3 કલાક માટેની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજે સાંજે 4 વાગ્યા સુધી રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને, નવસારી જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ સાથે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી અને ભાવનગર જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
યેલો એલર્ટ અને સામાન્ય વરસાદની આગાહી
ગાંધીનગર, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવ જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે ગાજવીજ સાથે ભારે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, જેની ગતિ 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેટલી રહી શકે છે.
જિલ્લાવાર ભારે વરસાદની સંભાવના
આજે નવસારી, સુરત, ભરૂચ, તાપી અને નર્મદામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. આવતીકાલે (22 સપ્ટેમ્બર) નવસારી, સુરત અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. અમદાવાદ શહેરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
સૌરાષ્ટ્રના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ પડી શકે છે વરસાદ
આગામી 7 દિવસ સુધી રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેત રહેવા અને જરૂરી તકેદારી રાખવાની સલાહ આપી છે. જો તમે નવરાત્રીની ઉજવણીનું આયોજન કરી રહ્યા હો, તો હવામાનની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને જ આગળ વધવું હિતાવહ રહેશે.
