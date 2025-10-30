ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં હજુ 5 દિવસ માવઠું મચાવશે હાહાકાર, આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે ભારે વરસાદની આગાહી

Gujarat Rain Forecast: માવઠાએ ગુજરાતની માઠી દશા બેસાડી છે, માવઠાનું સંકટ હજુ પણ ટળ્યું નથી. માવઠાનો માર ઝીલવા માટે હજુ પણ ગુજરાતીઓએ તૈયાર રહેવું પડશે. કમોસમી વરસાદ હજુ પણ પાંચ દિવસ હાહાકાર મચાવવાનો છે. અંબાલાલ પટેલે તો આગામી 48 કલાકમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન કર્યું છે. ત્યારે ક્યાં ક્યાં પડવાનો છે ભારે વરસાદ?

Updated:Oct 30, 2025, 07:06 PM IST

રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં માવઠાનો માર હજુ યથાવત છે. હવામાન વિભાગે આગામી પાંચ દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી ત્રણ દિવસ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ સમયગાળામાં ભારે વરસાદ સાથે થન્ડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી પણ સક્રિય રહેશે. અરબી સમુદ્રમાં હળવું દબાણ સર્જાયું છે. જે સૌરાષ્ટ્રને સીધો પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે. તો બીજી બાજુ બંગાળના સાગરમાં બનેલા વાવાઝોડાના કારણે પણ રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે.

સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 3 દિવસ ભારે વરસાદ પડી શકે

પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ, તાપી, વલસાડ, નવસારી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. તો અમદાવાદમાં પણ સામાન્યથી મધ્ય વરસાદની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. ભારે વરસાદ સાથે થન્ડર સ્ટોર્મ એક્ટિવિટી પણ રહેશે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપી છે. પોર્ટ પર નંબર 3 સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે.

હવામાન ખાતાની આગાહી પ્રમાણે, રાજ્યમાં હજુ આગામી 5 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત રહે તેવી સંભાવના છે. વરસાદની સાથે સાથે ઠંડીનું જોર પણ ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે. ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાએ આ બદલાયેલા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. વરસાદ અને ઠંડીના આ મિશ્ર માહોલમાં લોકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું અને અચાનક વાતાવરણમાં થયેલા ફેરફાર સામે તૈયાર રહેવું મહત્વનું છે.  

ગુજરાતમાં આવેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની દશા બગાડી છે. પરંતુ હજુ તેમાં રાહતના એંધાણ નથી. અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું ડિપ્રેશન ગુજરાતમાં વરસાદ લાવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યુ કે ગુજરાત માટે આગામી ત્રણ દિવસ ભારે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે 30 અને 31 ઓક્ટોબરે સૌરાષ્ટ્ર સિવાય વડોદરા, પાટણ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના છે. આ દરમિયાન ઘણી જગ્યાએ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

હવામાન વિભાગ સાથે જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યભરમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, બે નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. 

અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું ડિપ્રેશન ગુજરાત તરફ આવવાને કારણે વરસાદનું જોર વધશે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં. આવતીકાલે પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર અને દીવ સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં માછીમારોને 5 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ માવઠાના માર બાદ, 22 ડિસેમ્બર પછી રાજ્યમાં હાડ થિજાવતી ઠંડીની શરૂઆત થશે.

