ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

હજુ પણ પડશે વરસાદ, આ જિલ્લાઓમાં ભુક્કા બોલાવશે મેઘરાજા, હવામાન અને અંબાલાલની આગાહી

Gujarat Weather: એક તરફ નવરાત્રિ પૂર્ણ થવાની છે. બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. તાજેતરમાં વરસાદ પડવાને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક જોવા મળી રહી છે. 

Updated:Oct 01, 2025, 06:45 PM IST

અંબાલાલની આગાહી

1/5
image

અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે ચારથી સાત ઓક્ટોબર દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને બંગાળના ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ બનતા ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલે કહ્યુ કે 10થી 13 ઓક્ટોબર દરમિયાન હવામાનમાં પલટો આવવાની સંભાવના છે. તો 18થી 23 ઓક્ટોબર દરમિયાન માવઠાં જેવું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે.

નવેમ્બરની શરૂઆતમાં વાતાવરણમાં પલટો

2/5
image

લાંબા ગાળાની આગાહી કરતાં અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ થશે, જેના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવશે. આ આગાહીઓને ધ્યાનમાં લેતા, ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોએ આગામી દિવસોમાં સંભવિત વરસાદને અનુલક્ષીને જરૂરી તૈયારીઓ કરવી હિતાવહ છે. જોકે, આ માત્ર આગાહી હોવાથી હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા જાહેર થતી સત્તાવાર માહિતી પર પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.  

બીજી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય

3/5
image

વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ પણ ટૂંક સમયમાં આવવાની શક્યતા છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં બીજી એક સિસ્ટમ સક્રિય થતાં, તારીખ 10 થી 13 ઓક્ટોબરમાં પણ કંઈક અંશે વરસાદ થવાની સંભાવના રહેશે.

હવામાન વિભાગે પણ કરી આગાહી

4/5
image

વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી આવી છે. હવામાન વિભાગે આજથી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે. તો 3 દિવસ થંડર સ્ટોર્મ વોર્નિંગ સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ત્રીજા દિવસે 1 અને 2 ઓક્ટોબરે ભારેથી અતિભારે વરસાદ ની આગાહી કરી. પાછોતરા વરસાદના કારણે ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને કપાસ, મગફળી અને ડાંગરના પાક માટે આ વરસાદ ચિંતાજનક બની શકે છે. સરકારી તંત્ર દ્વારા નીચાણવાળા વિસ્તારોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે અને માછીમારોને આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. નાગરિકોને પણ નદી-નાળા અને જર્જરિત મકાનોથી દૂર રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. 

ક્યાં ક્યાં વરસાદની આગાહી

5/5
image

રાજ્યમાં રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ ભારેથી અતિભારેની આગાહી છે. જામનગર, અમરેલી, કચ્છમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ દરિયામાં ફિશરમેન વોર્નિંગ આપવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર અને દક્ષિણમાં દરિયામાં 3 નંબર નું સિગ્નલ આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં વેલમાર્ક લો સિસ્ટમ અને સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદી માહોલ છે. 1 ઓક્ટોબરે દરિયામાં જતા ડિપ્રેશન બનશે. કુલ 3 સિસ્ટમ બનવાના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.   

gujarat rainsHeavy RainsHeavy rainfall

Trending Photos