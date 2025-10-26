આજથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી : હવામાન વિભાગની ચેતવણી
હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું નાવ કાસ્ટ બુલેટિન
હવામાન વિભાગે આજે અનેક જિલ્લાઓ માટે નાવકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. જેમાં ભારે પવન સાથે અમરેલી ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને, દીવમાં વરસાદને લઈને રેડ અલર્ટ છે. તો જુનાગઢ, ભાવનગર,ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદર અને નગર હવેલીમાં મધ્યમ વરસાદ સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. પોરબંદર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ,ખેડા, મહીસાગરમાં, હળવા વરસાદ સાથે યેલો અલર્ટ જાહેર કરાયું.
24 કલાકમાં વરસાદના આંકડા
રાજ્યના મોટાભાગમાં જિલ્લાઓમાં 24 કલાકથી કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 71 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. સૌથી વધુ નવસારી તાલુકામાં 6.18 ઈંચ, ઉમરગામ તાલુકામાં 3.66 ઈંચ, ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડા તાલુકામાં 3.54 ઈંચ, ખેરગામમાં 2.87 ઈંચ તો જલાલપોરમાં 2.72 ઈંચ વરસાદ રહ્યો. 4 તાલુકામાં 2 ઈંચથી વધુ કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. 7 તાલુકામાં દોઢ ઈંચથી વધુ કમોસમી વરસાદ નોંધાયો. 9 તાલુકામાં 1 ઈંચથી વધુ કમોસમી વરસાદ નોંધાયો.
ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ અને અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમના કારણે અને ઉત્તર ભારતમાં આવતા પશ્ચિમની વિક્ષેપના કારણે વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં નવસારી, સુરત, ભરૂચ, વલસાડમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો કેટલાક ભાગોમાં પૂર આવે તેવા વરસાદની શક્યતા જેમાં વલસાડ, નવસારી, સુરત અને ભરૂચના ભાગમાં ભારેથી અતિભારે આગાહી છે.
નવેમ્બર પણ ભારે જશે
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, નવેમ્બર માસના શરૂઆતમાં પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. બીજા સપ્તાહમાં પણ અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેના કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં પણ પલટો આવશે. બંગાળ ઉપસાગરમાં પણ નવેમ્બરની શરૂઆતમાં વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે. આમ ફરી બંગાળ ઉપસાગર અને અરબી સમુદ્ર સક્રિય થવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ચીનમાં ચક્રવાત બનવાની શક્યતા રહેતા તેના અવશેષો બંગાળના ઉપસાગરમાં આવતા બંગાળ ઉપસાગર ફરી સક્રિય થઈ શકે છે. 7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા જેના કારણે ગુજરાતમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. 18 નવેમ્બર બાદ બંગાળ ઉપસાગરમાં ફરી એક વાર ચક્રવાત થવાની શક્યતા છે. જેના કારણે 15મી ડિસેમ્બર સુધીમાં માવઠાની આગાહી છે.
આ વખતે કાતિલ ઠંડી પડશે
જોકે આ વર્ષે શિયાળામાં સૌથી વધુ ઠંડી પડવાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. 22 ડિસેમ્બર બાદ રાજ્યમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. 14 જાન્યુઆરી બાદ પણ ગાત્રો ઠંડી પડશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામા વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય થયુ છે. જેથી આગામી 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 26 ઓક્ટોબરના ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી માછીમારો દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ. દક્ષિણ ગુજરાતના પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિગ્નન લગાવવામાં આવ્યું. ઉત્તર ગુજરાતના તરફના પોર્ટ પર 1 નંબર નું સિગ્નલ લગાવાયું છે. 26 અને 27 ઓક્ટોબરના અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 27 ઓક્ટોબરના ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.
