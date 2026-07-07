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આગામી દિવસોમાં મેઘરાજા ગુજરાતને પાણી-પાણી કરવા તૈયાર; જાણો અંબાલાલ પટેલની ડરામણી અને એલર્ટ કરનારી આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:47 AM IST

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થયા બાદ છેલ્લા બે દિવસથી મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ શરૂ કરી છે. રાજ્ય પર એક સાથે પાંચ શક્તિશાળી હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેર યથાવત છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ બંનેએ આગામી 72 કલાક ગુજરાત માટે અત્યંત મહત્વના અને સાવચેતી રાખવા જેવા ગણાવ્યા છે. છેલ્લા 2-3 દિવસથી મેઘરાજા તોફાની બેટિંગ કરી રહ્યા છે, તેમાં હજુ 2 દિવસ સુધી કોઈ રાહત મળવાના એંધાણ નથી. આમ, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલ બન્નેની આગાહી ગુજરાત માટે ડરામણી અને એલર્ટ કરનારી છે. મેઘરાજાની આ તોફાની ઇનિંગ્સ આગામી દિવસોમાં રાજ્યને પાણી-પાણી કરવા તૈયાર છે.

5 સિસ્ટમની સંયુક્ત અસર; ગુજરાતમાં માટે આગામી 72 કલાક ભારે1/5

5 સિસ્ટમની સંયુક્ત અસર; ગુજરાતમાં માટે આગામી 72 કલાક ભારે

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ રાજ્યમાં નીચે મુજબની 5 સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ઓફ-શોર ટ્રફ, શેયર ઝોન, લો પ્રેશર (ડિપ્રેશન), અન્ય સંબંધિત સિસ્ટમ. આ તમામ પ્રણાલીઓની સંયુક્ત અસરને કારણે આગામી દિવસોમાં સમગ્ર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની સાથે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.  અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, આગામી 72 કલાક હજુ પણ રાજ્યમાં વરસાદની માહોલ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. વડોદરા, મહીસાગર અને પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થશે. પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. 

ગુજરાતમાં કયા વિસ્તારોમાં અપાયું છે રેડ એલર્ટ: કયા જિલ્લાઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત?2/5

ગુજરાતમાં કયા વિસ્તારોમાં અપાયું છે રેડ એલર્ટ: કયા જિલ્લાઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત?

હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર માટે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કર્યું છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર અને અમરેલીમાં પણ રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સુરત, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, ભાવનગર, અમરેલી તેમજ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ગીરસોમનાથ, દીવ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા અને ભરૂચમાં ઓરેન્જ અલર્ટ જાહેર કરાયું છે.  આ વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદને કારણે નુકસાનની ભીતિ છે. જ્યારે ગીર સોમનાથ, દીવ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા અને ભરૂચમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે. બાકીના જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદ સાથે યેલો એલર્ટ અપાયું છે. અમદાવાદમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે.  

8 તાલુકા હજુ પણ કોરાધાકોડ3/5

8 તાલુકા હજુ પણ કોરાધાકોડ

રાજ્યમાં અત્યાર સુધી સરેરાશ 17 ટકાથી વધુ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. રાજ્યના 268માંથી 260 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે, પરંતુ હજુ પણ 8 તાલુકા એવા છે જ્યાં મેઘરાજાએ દસ્તક દીધી નથી. જેમાં કચ્છના 6 તાલુકાઓ (અબડાસા, ભચાઉ, ગાંધીધામ, લખપત, માંડવી, મુન્દ્રા) અને દેવભૂમિ દ્વારકાના 2 તાલુકાઓ (કલ્યાણપુર અને દ્વારકા)નો સમાવેશ થાય છે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગો અને કચ્છના ભાગોમાં વરસાદની માત્રા ઘટવાની શક્યતા રહેશે. આહવા, ડાંગ, વલસાડમાં પૂરની સ્થિતિ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે 14 જુલાઈ આસપાસ એક સિસ્ટમ બનશે. 16-20 જુલાઈમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં પણ અણધાર્યો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.   

અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી4/5

અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 72 કલાક માટે ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. તેમના મતે આહવા, ડાંગ અને વલસાડમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. વડોદરા, મહીસાગર, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં પણ સારો વરસાદ થશે. 14 જુલાઈ આસપાસ નવી સિસ્ટમ બનશે, જે 16 થી 20 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદ લાવશે. ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ અનિશ્ચિત વરસાદની શક્યતા છે. સોમવારે રાજ્યમાં 160થી વધુ તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો હતો. જેમાં વલસાડના વાપીમાં સાડા સાત ઈંચ, સુરત શહેરમાં 5 અને કામરેજમાં 6 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.

નાગરિકો માટે સૂચના અને સલાહ5/5

નાગરિકો માટે સૂચના અને સલાહ

સોમવારે વલસાડના વાપીમાં સાડા સાત ઈંચ, કામરેજમાં 6 ઈંચ અને સુરત શહેરમાં 5 ઈંચ વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. તંત્ર દ્વારા માછીમારોને આગામી 5 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. હાલ દરિયામાં LCS સિગ્નલ આપવામાં આવ્યું છે. એક સાથે શીયર ઝોન, ઓફશોર ટ્રફ, વેસટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.  ટૂંકમાં, મેઘરાજાની આ તોફાની ઇનિંગ્સ આગામી બે દિવસ સુધી શાંત થાય તેમ લાગતું નથી. નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા વિનંતી છે. સુરત શહેરમાં ધોધમાર વરસાદના કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાતા શહેરીજનો પરેશાન જોવા મળ્યા હતા.  

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
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Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department
Ambalal Patel big prediction

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