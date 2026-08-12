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ફરી એકવાર ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! રક્ષાબંધનને દિવસે પડશે ધમધોકાર વરસાદ: સપ્ટેમ્બર પણ ભારે, જાણો અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:09 AM IST

Ambalal Patel forecastવરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોતા ગુજરાતીઓ માટે હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ તરફથી મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. રાજ્યમાં એકસાથે 4 વેધર સિસ્ટમ (વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, શીયર ઝોન, મોન્સૂન ટ્રફ અને લો પ્રેશર) સક્રિય થતાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો રહેશે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સાથે વીજળીના કડાકા-ભડાકા થવાની પૂરી શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકો હજુ પણ સારા વરસાદની આશા રાખી રહ્યા છે. 

અંબાલાલ પટેલની મહત્વની આગાહી: રક્ષાબંધન અને સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસશે1/5

અંબાલાલ પટેલની મહત્વની આગાહી: રક્ષાબંધન અને સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસશે

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના વિવિધ ભાગો માટે આગામી દિવસોનું વિસ્તૃત પૂર્વાનુમાન જાહેર કર્યું છે. આગામી 24 કલાક રાજ્યના મોટા ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. મધ્યપ્રદેશમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની અસર સરહદી જિલ્લાઓમાં જોવા મળશે. રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની નદીઓમાં હળવું પૂર આવી શકે છે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને મહીસાગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળભરાવની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના સુરત અને નવસારીમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. આ સિવાય ભાવનગર અને અમરેલીમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંની શક્યતા છે. સુરેન્દ્રનગર, ધ્રાંગધ્રા, હળવદ અને કચ્છના છૂટાછવાયા ભાગોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે.

ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર માટે કેવી છે આગાહી2/5

ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર માટે કેવી છે આગાહી

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 12 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં વરસાદનું જોર જળવાઈ રહેશે. 13 ઓગસ્ટ પછી વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટાડો નોંધાશે. 17 થી 19 ઓગસ્ટ કેટલાક વિસ્તારોમાં માત્ર વરસાદી ઝાપટાં પડશે. (ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી). ત્યારબાદ રક્ષાબંધનના દિવસે પણ વરસાદી માહોલ રહેવાની પૂરી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. 23 થી 28 ઓગસ્ટના અંતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ આવી શકે છે. સપ્ટેમ્બરમાં પણ ચોમાસું સક્રિય રહેશે અને વરસાદી રાઉન્ડ ચાલુ રહેશે.  

હવામાન વિભાગનું 'નાવ કાસ્ટ' બુલેટીન અને એલર્ટ3/5

હવામાન વિભાગનું 'નાવ કાસ્ટ' બુલેટીન અને એલર્ટ

હવામાન વિભાગે તાજેતરમાં જાહેર કરેલા બુલેટીન મુજબ મહીસાગર, પંચમહાલ અને દાહોદ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદની સંભાવનાને પગલે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અરવલ્લી, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી સાથે યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. વરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોતા ગુજરાતીઓ માટે મોટા સમાચાર છે. રાજ્યમાં એકસાથે 4 વેધર સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ ગઈ છે. 

હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા ધરાવતા વિસ્તારો4/5

હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા ધરાવતા વિસ્તારો

અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ અને કચ્છ સહિતના જિલ્લાઓમાં 40 કિમી/કલાકથી ઓછી ઝડપના પવન અને હળવા ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ રહેશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર સુરત, નવસારીના ભાગોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટા પડી શકે અને કેટલાક ભાગોમાં જળભરાવની સ્થિતિ રહી શકે છે.   

રાજ્યમાં વરસાદની વર્તમાન સ્થિતિ5/5

રાજ્યમાં વરસાદની વર્તમાન સ્થિતિ

વરસાદના આંકડા પર નજર કરીએ તો, ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં સીઝનનો સરેરાશ કરતાં 3 ટકા વધુ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. જોકે, પ્રદેશવાર તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સારો વરસાદ નોંધાયો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં હજુ પણ સામાન્ય કરતાં 21 ટકા જેટલો ઓછો વરસાદ થયો છે, જેથી ત્યાંના ખેડૂતો અને રહીશો હજુ પણ સાર્વત્રિક અને સારા વરસાદની આશા રાખી રહ્યા છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast

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