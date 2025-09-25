આવી રહ્યો છે આ જિલ્લાઓમાં વરસાદનો સૌથી મોટો રાઉન્ડ; મુંબઈમાં વરસાદ માટે બની રહ્યો છે માહોલ
Ambalal Patel Forecast: આગામી દિવસોમાં વાતાવરણમાં થતા આ ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને સૌએ સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 5 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી તેમણે વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, નવરાત્રિમાં રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હવામાન પલટાની શક્યતા છે.
આપણા ઋતુ ચક્રમાં શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુ હોય છે. પણ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને બદયેલા ઋતુ ચક્રથી ચોમાસા પછી પણ ગરમીનો અહેસાસ થવા લાગ્યો છે. આવી ડબલ ઋતુમાં સૌથી વધુ અસર આરોગ્ય પર પડતી હોય છે. તો તમે પણ ધ્યાન રાખજો. આ ઉપરાંત, અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 10 થી 13 ઓક્ટોબર દરમિયાન પણ રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ આગાહી ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આ સમયે પાકને નુકસાન થવાની શક્યતા પણ રહેલી છે.
ગુજરાતમાં ભલે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હોય પરંતુ હજુ ચોમાસું ગયું નથી. નવરાત્રિ પછી પણ વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે તેની આગાહી કરી છે. ગુજરાતમાં ભલે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હોય પરંતુ હજુ ચોમાસું ગયું નથી. નવરાત્રિ પછી પણ વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે તેની આગાહી કરી છે. વરસાદ હાહાકાર મચાવવાનો છે. અને તેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો ફુલબહાર ચોમાસું ખિલવાનું છે. દક્ષિણમાં તો 10 ઈંચ સુધી વરસાદ પડવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતની સાથે, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ 10થી 13 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ વરસી શકે છે.
મુંબઈમાં વરસાદ માટે બની રહ્યો છે માહોલ
મુંબઈમાં છેલ્લા અઠવાડિયાથી સામાન્ય વરસાદ વરસ્યો હતો. પરંતુ આ સપ્તાહના અંતે શહેર અને મહાનગરોમાં ભારે વરસાદનો નવો રાઉન્ડ આવશે, જે આગામી અઠવાડિયાના મધ્ય સુધી ચાલુ રહી શકે છે. આગામી વરસાદ ચોમાસાની વિદાય પહેલાનો છેલ્લો વરસાદ હશે. હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટ વેધર અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં ગુરુવારે એક નવું લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર બનશે. જેના કારણે 26 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી પર ડિપ્રેશન બનાવશે. આ એક મજબૂત ચોમાસાની સિસ્ટમ હશે, જે 27 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ઓડિશા અને ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાને પાર કરશે. આ સિસ્ટમને કારણે મુંબઈમાં વરસાદ વધશે.
મુંબઈ અને કોંકણ સૌથી વધુ અસર
એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, કોંકણ કિનારા અને ખાસ કરીને મુંબઈ આ સિસ્ટમથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. આ સપ્તાહના અંતે શહેરમાં વિદાયનો વરસાદ શરૂ થશે. મુંબઈ પહેલાથી જ સપ્ટેમ્બરના સામાન્ય વરસાદના આંકડાને વટાવી ગયું છે. 1 થી 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 429.3 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે સામાન્ય સરેરાશ 341.4 મીમી છે.
