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ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! શું ગુજરાતમાં 6 વરસાદી સિસ્ટમ મચાવશે તબાહી? 4 જિલ્લાઓ સહિત રાજ્યના 12 વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 16, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:53 AM IST

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસુ પૂરજોશમાં ખીલ્યું છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં મોસમનો કુલ વરસાદ 100%થી વધુ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, રાજ્યમાં હાલ એકસાથે 6 હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી આગામી 6 દિવસ હળવાથી મધ્યમ અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. 16 ઑગસ્ટના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના 4 જિલ્લાઓ સહિત રાજ્યના 12 વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.

રાજ્યમાં સક્રિય 6 હવામાન સિસ્ટમ અને યલો એલર્ટની સ્થિતિ1/6

રાજ્યમાં સક્રિય 6 હવામાન સિસ્ટમ અને યલો એલર્ટની સ્થિતિ

રાજ્યમાં આગામી 6 દિવસ સુધી હળવાથી મધ્યમ અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલમાં શિયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ડિપ્રેશન, મોન્સુન ટ્રફ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન તેમજ અન્ય એક ટ્રફ સિસ્ટમ સહિત કુલ 6 હવામાન સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થઈ છે. આ તમામ સિસ્ટમની અસરોને કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. આજે દમણ અને દાદરા નગર હવેલી સહિત 12 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી સાથે યલો એલર્ટ જારી કરાયું છે. 16 અને 17 ઓગસ્ટના રોજ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવન અને વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને માછીમારોને સાવચેતીના ભાગરૂપે દરિયો ન ખેડવા અપીલ કરવામાં આવી છે.  

ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના2/6

ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ ઉત્તર ગુજરાતના ખાસ કરીને બનાસકાંઠાના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની પૂરી શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાતમાં વડોદરા સહિતના આસપાસના વિસ્તારો તેમજ પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જ્યાં મોસમનો કુલ વરસાદ 100% નો આંકડો પાર કરી ચૂક્યો છે.  

સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી ઝાપટાં અને નર્મદાના જળસ્તરમાં વધારો3/6

સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી ઝાપટાં અને નર્મદાના જળસ્તરમાં વધારો

સૌરાષ્ટ્રના વાતાવરણ અંગે વાત કરીએ તો ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ક્યાંક-ક્યાંક વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ કેટલાક સ્થળોએ છૂટોછવાયો વરસાદ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન પ્રમાણે 13થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્યપ્રદેશના વિવિધ ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થયો છે, જેની અસર ગુજરાતના સંલગ્ન વિસ્તારો પર પણ જોવા મળી શકે છે. મધ્યપ્રદેશમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થવાની શક્યતા છે.

17થી 19 ઓગસ્ટે મઘા નક્ષત્રના વરસાદની શક્યતા અને ખેતી પર અસર4/6

17થી 19 ઓગસ્ટે મઘા નક્ષત્રના વરસાદની શક્યતા અને ખેતી પર અસર

17થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન મઘા નક્ષત્રમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કૃષિ નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ આ સમયગાળામાં પડનારો વરસાદ ઊભા કૃષિ પાકો માટે અત્યંત લાભદાયક ગણાશે. આ ઉપરાંત 23થી 28 ઓગસ્ટ વચ્ચે પણ ગુજરાતમાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ આવી શકે છે. ખાસ કરીને પોરબંદર, દ્વારકા અને જામનગર જેવા વિસ્તારો, જ્યાં અત્યાર સુધી નહિવત કે ઓછો વરસાદ થયો છે, ત્યાં પણ આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.  

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદનો નવો તબક્કો5/6

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદનો નવો તબક્કો

ઓગસ્ટ બાદ સપ્ટેમ્બરમાં પણ ચોમાસાનો બીજો દોર જોવા મળશે. 6થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પુનઃ વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા રહેશે. ત્યારબાદ 12 સપ્ટેમ્બર પછી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા હોવાનું અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે. આમ, આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં વરસાદના અલગ-અલગ રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે, જોકે સ્થાનિક વાતાવરણ મુજબ વરસાદનું પ્રમાણ અને વિસ્તાર બદલાઈ શકે છે.  

દેશભરમાં ચોમાસાની સ્થિતિ: 15 રાજ્યોમાં મુશળધાર વરસાદ અને તોફાની પવનની આશંકા6/6

દેશભરમાં ચોમાસાની સ્થિતિ: 15 રાજ્યોમાં મુશળધાર વરસાદ અને તોફાની પવનની આશંકા

માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ દેશભરમાં ચોમાસું હાલ પૂરજોશમાં સક્રિય થઈ ગયું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા હવામાન અંગે નવું મહત્વપૂર્ણ એલર્ટ જારી કરાયું છે. IMD અનુસાર રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ સહિત દેશના 15 રાજ્યોમાં મુશળધાર વરસાદની મુશળધાર સંભાવના છે. આ દરમિયાન 70 km/h ની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેથી તંત્ર દ્વારા સામાન્ય નાગરિકોને ઘરની બહાર નીકળતા પહેલા હવામાનની સ્થિતિ ચકાસી લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.  

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast

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