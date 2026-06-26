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ગુજરાતમાં મેઘરાજા બોલાવશે જમાવટ! આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે ધોધમાર વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 26, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:32 PM IST

Gujarat monsoon 2026: ચોમાસું સત્તાવાર રીતે ગુજરાતમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે, પરંતુ હજુ પણ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ખેડૂતો અને નાગરિકો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે રાહનો અંત નજીક છે. કારણ કે હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ બન્નેએ આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. ક્યાં વરસશે મેઘરાજા? કયા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે? 

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ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય બનતા દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. 

ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર2/6

ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર

આગામી સાત દિવસ દરમિયાન વરસાદી પ્રવૃત્તિમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને ખેતી પર આધારિત ખેડૂતો માટે આ આગાહી રાહતના સમાચાર સમાન છે. કારણ કે વાવણી બાદ ઘણા વિસ્તારોમાં પૂરતા વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગે મહત્તમ તાપમાનમાં પણ ખાસ ફેરફાર નહીં થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.

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બીજી તરફ જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ વધુ સક્રિય બનવાની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ મુંબઈમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને તેની અસર આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં પણ જોવા મળી શકે છે.   

શું કરી અંબાલાલે આગાહી? 4/6

શું કરી અંબાલાલે આગાહી? 

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, બંગાળના ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ સક્રિય થવાની સંભાવના છે. જેના કારણે ભેજયુક્ત પવનો ગુજરાત તરફ આગળ વધશે અને મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, મહિસાગર અને પંચમહાલ સહિતના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ થઈ શકે છે.

આ જિલ્લામાં મેઘો બોલાવશે જમાવટ5/6

આ જિલ્લામાં મેઘો બોલાવશે જમાવટ

મધ્ય, ઉત્તર ગુજરાત, મહિસાગર, પંચમહાલ સારો વરસાદ થઈ શકે છે. જ્યારે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિતના શહેરી વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંથી લઈને સારા વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પણ નોંધાઈ શકે છે.

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એકંદરે જોઈએ તો આગામી સપ્તાહ દરમિયાન ગુજરાતમાં ચોમાસું વધુ સક્રિય બનવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદ સમાન સાબિત થઈ શકે છે, જ્યારે શહેરી વિસ્તારોમાં લોકોને ગરમી અને ઉકળાટમાંથી રાહત મળવાની આશા છે. હવે સૌની નજર આકાશ તરફ છે અને મેઘરાજાના ધોધમાર આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. 

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
હવામાન વિભાગની આગાહી
અંબાલાલની આગાહી

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