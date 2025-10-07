તારીખો લખી રાખજો! વાવાઝોડા બાદ ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં વરસાદ ભૂક્કા કાઢશે, લેટેસ્ટ આગાહી
Gujarat Rain Forecast: અરબ સાગરમાં સક્રિય શક્તિ વાવાઝોડું હવે નબળું પડ્યું છે. ચક્રવાત શક્તિ દ્વારકા-નલિયાથી 900 કિમી દૂર છે. ચક્રવાતમાંથી આજે ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થશે, આ ચક્રવાતની અસરથી દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર- કચ્છમાં હળવા વરસાદનું અનુમાન છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ ગુજરાતમાં આ ચક્રવાતના કારણે 10 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ વરસી શકે છે.
શક્તિ વાવાઝોડું નબળું પડ્યું
ચક્રવાત શક્તિ દ્વારકા- નલિયાથી 900 કિમી દૂર છે. ચક્રવાતમાંથી આજે ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થશે, આ ચક્રવાતની અસરથી દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર- કચ્છમાં હળવા વરસાદનું અનુમાન છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ ગુજરાતમાં આ ચક્રવાતના કારણે 10 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ વરસી શકે છે. આજે અમદાવાદમાં પણ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે હળવો વરસાદ પડવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સાવધાનીના પગલાં રૂપે દરિયાકાંઠે 40 થી 50 કિમી/કલાક ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી એલર્ટ છે અને તેથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે.
આગામી ત્રણ દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી ત્રણ દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતમાં ઓછી થઈ શકે છે. અરબ સાગરમાં સક્રિય થયેલું 'શક્તિ' વાવાઝોડું હવે ધીમું પડીને નબળું થઈ રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં જ તે ડીપ ડિપ્રેશન માં રૂપાંતરિત થઈ જશે. પૂર્વીય અને ઉત્તરપૂર્વીય ભારતમાં પણ સિસ્ટમ એક્ટિવ થઇ છે. પૂર્વીય ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરપૂર્વીય બિહાર અને આસામમાં ઉપરના હવાના જથ્થામાં ચક્રવાતી પરિભ્રમણ હાજર છે. આને કારણે, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં 8 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ પડશે.
સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર, કચ્છમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. બંગાળ ઉપસાગરના ભેજ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી શકે છે. ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે રાજ્યમાં ફરી એક વખત વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગેલ મધ્ય ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અનેક જિલ્લાઓમાં આજે સવારથી વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે. હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસના જણાવ્યા મુજબ ગુજરાતમાં આગામી 6 દિવસ 7 ઓક્ટોબરથી લઈને 12 ઓક્ટોબર સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને વરસાદની આગાહી
ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં એક પશ્ચમી વિક્ષોભનો પ્રભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. જે ઉતર પૂર્વી અફઘાનિસ્તા અને પાકિસ્તાનની વચ્ચે ચક્રવાતી સર્ક્યુલેશનના રૂપમાં મોજૂદ છે. તેના પ્રભાવથી ઉત્તર પશ્ચિમમાં ભારતમાં 7 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ થશે. આ સાથે 30થી 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂકવાની પણ સંભાવના છે. હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, હરિયાણા, ચંડીગઢ, દિલ્લી, પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાન, ગુજરાતમાં વરસાદનું અનુમાન છે. વાવાઝોડાએ દિશા બદલવા પાછળનું મુખ્ય કારણ ઉત્તર ભારત પરથી પસાર થઈ રહેલું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે. આ WD અને 'શક્તિ' વાવાઝોડાની અસરને કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. આગાહી મુજબ, આજે 6 તારીખે ગઈ રાતથી જ રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટા જોવા મળ્યા છે.
7 અને પરમ દિવસે 8 તારીખ એમ બે દિવસ સુધી રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને આની અસર કચ્છના દરિયાકાંઠાના તાલુકાઓ (કંડલા, માંડવી, મુંદ્રા, ગાંધીધામ, નલિયા) અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો (દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ) માં વધુ જોવા મળી શકે છે. આ વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત, મધ્યપ્રદેશની બોર્ડર ને લાગુ અમુક વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ છૂટાછવાયા ઝાપટા પડી શકે છે.
Trending Photos