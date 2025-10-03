ગુજરાત પર આવી રહ્યું છે મોટું સંકટ! આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે ભારે વરસાદની આગાહી
Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં આજે પણ ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જો કે, એક કે બે દિવસ પછી તે બંધ થવાની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમ ગુજરાત પરથી પસાર થઇ રહી હોવાથી ભારે વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઇ છે. આ સિસ્ટમ ડિપ્રેશન બાદ વેલ માર્ક લો પ્રેસર એરિયા બની. ત્યારે રાજ્યના હવામાન વિભાગે ફરી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.
અમદાવાદમાં પણ વરસાદનું અનુમાન છે. અમદાવાદમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. હાલ અરબ સાગરમાં ડીપ ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે અને આગામી સમયમાં તે ડિપ ડિપ્રેશન ચક્રવાતમાં ફેરવાશે. ચોમાસાનો આ પાંચમો મહિનો ગુજરાત માટે બન્ને બાજુએ અસરકારક રહ્યો. એક તરફ જળાશયો ઉભરાયા, તો બીજી તરફ ખેડૂતોની ચિંતા વધી. હવે ફરી હવામાન વિભાગે ચક્રવાતની સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. ત્યારે સૌએ એલર્ટ રહેવું પડશે.
અમદાવાદમાં પણ વરસાદનું અનુમાન છે. અમદાવાદમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. હાલ અરબ સાગરમાં ડીપ ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે અને આગામી સમયમાં તે ડિપ ડિપ્રેશન ચક્રવાતમાં ફેરવાશે. ચોમાસાનો આ પાંચમો મહિનો ગુજરાત માટે બન્ને બાજુએ અસરકારક રહ્યો. એક તરફ જળાશયો ઉભરાયા, તો બીજી તરફ ખેડૂતોની ચિંતા વધી. હવે ફરી હવામાન વિભાગે ચક્રવાતની સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. ત્યારે સૌએ એલર્ટ રહેવું પડશે.
અરબ સાગરમાં હાલમાં ડીપ ડિપ્રેશન સક્રિય છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી માત્ર 3 કલાકમાં આ ડીપ ડિપ્રેશન ચક્રવાતમાં ફેરવાશે. આ ઉપરાંત, આગામી 24 કલાકમાં અરબ સાગરની આ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનીને સિવિયર સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ (અતિ તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડું) માં પરિવર્તિત થવાની શક્યતા છે. આ સંભવિત વાવાઝોડાના પગલે ગુજરાતના પશ્ચિમ ભાગમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ વરસવાની આગાહી કરી છે. આ વરસાદી સિસ્ટમની અસરરૂપે રાજ્યમાં પવનની ગતિ પણ વધશે.
ગુજરાતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને લો પ્રેશર સિસ્ટમની બેવડી અસરને કારણે હજુ પણ વરસાદી માહોલ યથાવત છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 24 કલાક સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિસ્તારો માટે ભારે છે. રાહતની વાત એ છે કે આવતીકાલથી રાજ્યમાં વરસાદના જોરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક સિસ્ટમ 4 થી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન બનશે. ઉત્તર પૂર્વીય ભાગો તરફ તેની અસર થશે. ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. 7 ઓક્ટોબરથી પશ્ચિમી હવાનું જોર પકડતા રાજ્યમાં વરસાદની વિદાય થશે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી મજબૂત સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતમાં હાલ સાર્વત્રિક વરસાદની સ્થિતિ છે.
બીજી તરફ હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું હળવા દબાણનું ક્ષેત્ર ઝડપથી ઉત્તર-પૂર્વમાં દ્વારકા અને ગુજરાતના કાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જેને કારણે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ અસર વર્તાઈ શકે છે. બીજી તરફ, બંગાળના અખાતમાં સર્જાયેલું હળવું દબાણ ઝડપથી ઓડિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સિસ્ટમ હવે સાઇક્લોનિક સરક્યુલેશનનું સ્વરૂપ લઈ રહી છે અને તે 63 કિ.મી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઓડિશા તરફ ધસી રહી છે, જે સંભવિતપણે તોફાની વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ શકે છે.
આ વાવાઝોડું ઓડિશા અને આંધ્ર પ્રદેશના કાંઠા વિસ્તારો તરફ આગળ વધ્યું છે, જેના કારણે 75 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાઈ શકે છે. જોકે, શુક્રવાર સુધીમાં તે નબળું પડવાની પણ સંભાવના છે. આના પરિણામે ઓડિશામાં મુશળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને રાજ્યના 30 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગે આગામી પાંચ દિવસો માટે દેશના 13 રાજ્યોમાં તોફાની પવન સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ઓડિશામાં ગુરુવારે ભારે વરસાદનો કહેર ચાલુ રહ્યો હતો. ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, આંધ્ર પ્રદેશ, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, બિહાર, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ અને પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. શુક્રવારે આંધ્રના કાંઠા વિસ્તારો તેમજ ઓડિશામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 4 ઓક્ટોબર સુધી પશ્ચિમ બંગાળમાં, તેમજ ઝારખંડ, યુપી, છત્તીસગઢ અને એમપીમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
Trending Photos