/છોતરાં કાઢી નાંખશે ગુજરાતમાં વરસાદ; ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના આ વિસ્તારોના નીકળી જશે ભૂક્કા! જાણો તમારા જિલ્લામાં શું સ્થિતિ રહેશે

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડા દિવસોથી મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 6 અને 7 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, દક્ષિણ-પૂર્વ રાજસ્થાન પર સર્જાયેલું નીચા દબાણનું ક્ષેત્ર (Well Marked Low Pressure Area) પશ્ચિમ-ઉત્તર પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સિસ્ટમની તીવ્રતામાં આંશિક ઘટાડો નોંધાયો હોવા છતાં, ચોમાસાના વિવિધ ટ્રફ સક્રિય હોવાથી ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું છે અને રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર યથાવત્ રહેશે.
રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મેઘરાજા મુશળધાર વરસી રહ્યા છે. આ દરમિયાન હવામાન વિભાગ (IMD) અને પ્રસિદ્ધ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા રાજ્યમાં આગામી દિવસો માટે વરસાદની નવી આગાહી જાહેર કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં 6 અને 7 ઓગસ્ટ સુધી સાર્વત્રિક અને કેટલીક જગ્યાએ ભારેથી અતિભારે વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ-પૂર્વ રાજસ્થાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સર્જાયેલું વેલ માર્ક્ડ લો પ્રેશર (Well Marked Low Pressure Area) પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સિસ્ટમની તીવ્રતામાં આંશિક ઘટાડો નોંધાયો છે, પરંતુ તે હજી સક્રિય છે. ચોમાસાનો ટ્રફ દક્ષિણ-પૂર્વ રાજસ્થાનથી મણિપુર સુધી અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાનથી બિહાર સુધી વિસ્તરેલો છે. ઉપરાંત, દક્ષિણ ગુજરાતથી કેરળ સુધી ઓફ-શોર ટ્રફ પણ સક્રિય હોવાથી રાજ્યમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે રહેશે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, વરસાદી સિસ્ટમ ઉત્તર ગુજરાતથી રાજસ્થાન તરફ સરકી રહી હોવાથી 3 ઓગસ્ટ સુધી સારું જોર રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠા તેમજ રાજસ્થાન સરહદી વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત કચ્છ, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ ચાલુ રહેશે.
એક તરફ વરસાદી માહોલથી જળાશયોમાં નવા નીર આવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ કૃષિ ક્ષેત્રની દ્રષ્ટિએ હાલ ચાલી રહેલા આશ્લેષા નક્ષત્રનો વરસાદ પાક માટે બહુ અનુકૂળ કે સારો ગણાતો નથી. આ નક્ષત્રમાં પડતો વરસાદ ઊભા પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે તેમ હોવાથી રાજ્યના ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ રિપોર્ટ મુજબ ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા (વાવ-થરાદ વિસ્તાર), પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં અલગ-અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પ્રદેશના સુરેન્દ્રનગર, મોરબી તથા કચ્છ જિલ્લામાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવાથી મધ્યમ અને કેટલાક સ્થળે ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ તેમજ દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદી માહોલ રહેશે. રાજકોટમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને દીવમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે.
વરસાદની આગાહી સાથે હવામાન વિભાગે વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને 40થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની ચેતવણી પણ આપી છે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે લોકોને ખુલ્લા મેદાનોમાં ન રહેવા, મોટા વૃક્ષો કે નબળા માળખા હેઠળ આશરો ન લેવા અને ખેડૂતો તેમજ માછીમારોને દરિયાઈ તથા ખુલ્લા વિસ્તારોમાં ખાસ સાવચેતી રાખવા તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.