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ગુજરાતમાં મેઘમહેરનો જોરદાર રાઉન્ડ આવશે: હવે આ જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ', 7 જુલાઈ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 05, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:00 AM IST

Ambalal Patel Forecast 2026: ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ ચોમાસાનો ત્રીજો અને સૌથી શક્તિશાળી રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં પડી રહેલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. શહેરોથી લઈને ગામડાં સુધી ચારેબાજુ પાણીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 7 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું સંકટ યથાવત રહેશે. એક સાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં વરસાદનું જોર હજુ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. ભારે વરસાદને કારણે નદીઓમાં પાણીની આવક સતત વધી રહી છે. આગામી પાંચ દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

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Ambalal Patel Forecast 2026: ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ ચોમાસાનો ત્રીજો અને સૌથી શક્તિશાળી રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં પડી રહેલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. શહેરોથી લઈને ગામડાં સુધી ચારેબાજુ પાણીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 7 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું સંકટ યથાવત રહેશે. એક સાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં વરસાદનું જોર હજુ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. ભારે વરસાદને કારણે નદીઓમાં પાણીની આવક સતત વધી રહી છે. આગામી પાંચ દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યુ નાવકાસ્ટ બુલેટિન 2/7

હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યુ નાવકાસ્ટ બુલેટિન

હવામાન વિભાગના નાવકાસ્ટ બુલેટિનમાં આગાહી કરવામાં આવી છે કે આગામી 3 કલાકમાં ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ અને બોટાદમાં રેડ અલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે અમદાવાદ, મહેસાણા, પાટણ, સુરેન્દ્રનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર અને મોરબીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં યેલો અલર્ટ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે.

હવામાન વિભાગનું રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ3/7

હવામાન વિભાગનું રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ

હવામાન વિભાગે જાહેર કરેલા નાવકાસ્ટ બુલેટિન મુજબ, વિવિધ જિલ્લાઓ માટે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ ઉપરાંત ગીર સોમનાથ, દેવભૂમિ દ્વારકા, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ અને બોટાદમાં પણ ભારે વરસાદ સાથે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અરવલ્લી, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, રાજકોટ, પોરબંદર અને ભાવનગર સહિત અમદાવાદ, મહેસાણા, પાટણ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર અને મોરબીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

વરસાદ પાછળના કારણો અને અસર4/7

વરસાદ પાછળના કારણો અને અસર

રાજ્યમાં શીયરઝોન, ઓફશોર ટ્રફ, વોલમાર્ક લો-પ્રેશર અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જેવી ચાર વરસાદી સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થતાં વરસાદનું જોર વધ્યું છે. જૂનાગઢના માંગરોળમાં તો 565 mm જેટલો અસામાન્ય વરસાદ નોંધાયો છે, જે પરિસ્થિતિની ગંભીરતા દર્શાવે છે. દરિયો તોફાની બનવાની શક્યતાને જોતા આગામી 5 દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી દિવસો રાજ્ય માટે અત્યંત મહત્વના રહેશે.   

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી5/7

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી

હવામાન વિભાગની સાથે નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી દિવસો માટે મહત્વની આગાહી કરી છે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં મેઘરાજા વધુ તોફાની રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાતના મહીસાગર, વડોદરા, ગોધરા અને પંચમહાલમાં અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે, જ્યારે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ભારે ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે.

ખેડૂતો માટે સલાહ6/7

ખેડૂતો માટે સલાહ

અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને સલાહ આપી છે કે ખેતરમાં પાણી ભરાયા હોય તો વરાપ નીકળ્યા બાદ જ વાવણી કરવી. આ ઉપરાંત ઓગસ્ટ મહિનામાં વધુ વરસાદથી પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી બે દિવસ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં મેઘરાજા વધુ તોફાની બેટિંગ કરી શકે છે.

તંત્ર એલર્ટ, નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ7/7

તંત્ર એલર્ટ, નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ

રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પૂર જેવી સ્થિતિને પહોંચી વળવા એલર્ટ મોડ પર છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે નદી-નાળા, કોઝવે અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળવું. બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવી. વરસાદી સ્થિતિમાં સતર્ક રહેવું. ગુજરાતમાં મેઘરાજાની આ 'મેરેથોન' ઇનિંગ હજુ અટકવાની નથી.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

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