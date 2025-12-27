છાતીના પાટિયા પાડી દે તેવી આગાહી! જાન્યુઆરી મહિનો ખુબ જ ભારે, ઉત્તરાયણ માટે અંબાલાલની સ્પેશિયલ આગાહી
Ambalal Patel Agahi: રાજ્યમાં ઠંડીની મોસમ ચાલી રહી છે, ત્યારે હાલ ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટી હલચલ જોવા મળશે નહીં. આગામી 2 જાન્યુઆરી સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી. રાજ્યમાં ઠંડીનું સ્તર જળવાઈ રહેશે. આ સિવાય રાજ્યમાં વરસાદની પણ કોઈ આગાહી નથી. ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે રાજ્યમાં આગામી ચાર દિવસ કડકડતી ઠંડી પડશે. લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે છે. આ દરમિયાન ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. ડિસેમ્બર મહિનો પૂરો થવાનો છે અને નવું વર્ષ જલ્દી શરૂ થઈ જશે. પરંતુ આ ડિસેમ્બર મહિનાના છેલ્લા ચાર દિવસ કડકડતી ઠંડી પડી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના વાતાવરણ અંગે આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ઠંડીનું જોર વધશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં વાદળછાયું વાતાવરણ થવાને કારણે ઠંડી ઘટશે. જાન્યુારીના પ્રથમ સપ્તાહમાં ઠંડી ઘટી જશે. 10 જાન્યુઆરીથી ફરી રાજ્યમાં ઠંડી વધશે. ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે ડિસેમ્બરના અંતમાં લોકોએ ભારે ઠંડીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જ્યારે જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં ઠંડીથી થોડી રાહત મળશે.
ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે.
ગુજરાતમાં શિયાળાની ફુલ ગુલાબી ઠંડીની મજા લોકો માણી રહ્યાં છે. તેવામાં હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે જાન્યુઆરીની શરૂઆત સુધી રાજ્યમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ગુજરાતમાં ઉત્તર-પૂર્વીય પવનો ફૂંકાઈ રહ્યાં છે અને સવારે તથા સાંજે ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી.
ખાસ કરીને વહેલી સવાર અને મોડી રાત્રે. તો ગુજરાતીઓ, હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડીને અલવિદા કહો, કેમ કે, આવવાની છે સાચી, સોલિડ અને સીટી વગાડે એવી ઠંડી. ધાબળા તૈયાર રાખજો. અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. આજથી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસમાં જઈ શકે છે. લા નીનો અને અલ નીનોની અસરને કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય છે. લા નીનોને કારણે ટ્રોપિકલ સિસ્ટમ 9 નંબર આપણી બાજુ હોવાથી અસર થઈ રહી છે.
