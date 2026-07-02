/આજથી ઉત્તર ગુજરાતમાં આવશે આતુરતાનો અંત! અંબાલાલની આગાહી, જાણો રાજ્યના કયા વિસ્તારોમાં થશે ભારે વરસાદ

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહેલા ચોમાસાએ આખરે પોતાની દસ્તક આપી દીધી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ જોરદાર એન્ટ્રી કરી છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસો માટે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સિવાય હવામાન વિભાગે સવારે 7 વાગેથી નાઉકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં આગામી 3 કલાક ભારેથી હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારે વરસાદ સાથે 41થી 61 કિ.મી./કલાકની ઝડપે પવન અને વીજળીની સંભાવના છે.
હવામાનના જાણકાર અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, મધ્ય પ્રદેશમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેની સીધી અસર ગુજરાતના વાતાવરણ પર પડશે. મહિસાગર, પંચમહાલ અને વડોદરા જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. પાટણ, દસાડા, બનાસકાંઠા, મહેસાણા અને અરવલ્લીમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે, જેમાં કેટલાક ભાગોમાં 4 ઈંચ સુધી વરસાદ પડી શકે છે. કચ્છના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જ્યાં ૩ ઈંચ સુધીનો વરસાદ વરસી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને ખાસ સલાહ આપી છે કે, વરસાદ બાદ જ્યારે 'વરાપ' (જમીન થોડી સુકાય) થાય, ત્યારે જ વાવણીનું આયોજન કરવું.
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એ.કે. દાસે જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 7 જુલાઈ સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. આગામી 5 દિવસ માટે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અહીં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગર સહિતના જિલ્લાઓમાં 'યલો' અને 'ઓરેન્જ એલર્ટ' આપવામાં આવ્યું છે. અહીં 41 થી 61 કિ.મી./કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને વીજળી પડવાની સંભાવના છે. અમદાવાદ સહિત ખેડા, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નવસારી અને વલસાડમાં આગામી 3 કલાકથી લઈને આગામી દિવસોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે.
જૂન મહિનામાં વરસાદની ખેંચને કારણે ખેડૂતો ચિંતિત હતા, રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં અત્યાર સુધી ખૂબ ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો. જોકે, હવે સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. તાજેતરમાં થયેલા વરસાદમાં દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત અને વલસાડ જિલ્લામાં 7 થી 8 ઈંચ જેટલો ભારે વરસાદ પડતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે.
સૌથી વધુ વરસાદ ધરાવતા મુખ્ય તાલુકાઓની વાત કરીએ તો સુરત, પલસાણા: ૭.૯૯ ઇંચ, સુરત, બારડોલી: ૭.૭૬ ઇંચ, વલસાડ, ઉમરગામ: ૭.૭૨ ઇંચ, સુરત, મહુવા: ૭.૫૨ ઇંચ, વલસાડ, વાપી: ૭.૪૪ ઇંચ, જૂનાગઢ, માળિયા હાટીના: ૭.૦૧ ઇંચ, સુરત, અંબિકા: ૬.૪૬ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, વલસાડ, તાપી અને નવસારી તેમજ સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ જોવા મળ્યો છે. સરેરાશ સ્થિતિ: અનેક વિસ્તારોમાં ૫ ઇંચથી ૮ ઇંચ સુધીનો વરસાદ નોંધાતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ આગામી સમયમાં રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની અને વાહન વ્યવહારમાં અવરોધ આવવાની શક્યતાઓ છે. હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ શકે છે અને વાહન વ્યવહાર ખોરવાઈ શકે છે. નાગરિકોને ભારે પવન અને વીજળીના કડાકા દરમિયાન સુરક્ષિત સ્થળે રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આગામી ૫ દિવસ રાજ્યમાં 'થન્ડરસ્ટોર્મ' (ગાજવીજ) ની પણ શક્યતા છે, તેથી ખેતીના કામો અને મુસાફરીમાં સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.