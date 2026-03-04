Holi: હોળીના આ ગીતના શુટિંગ વખતે 8 મહિના ગર્ભવતી હતા હેમા માલિની, આ રીતે છૂપાવ્યો હતો બેબી બંપ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોHoli: હોળીના આ ગીતના શુટિંગ વખતે 8 મહિના ગર્ભવતી હતા હેમા માલિની, આ રીતે છૂપાવ્યો હતો બેબી બંપ

Holi 2026: હોળી ધૂળેટીના તહેવારની દેશભરમાં ઉલ્લાસભેર ઉજવણી થઈ રહી છે. આ વખતે ગ્રહણના કારણે હોળીની ઉજવણી એક દિવસ પહેલા થઈ ગઈ એટલે કે 2 માર્ચના રોજ હોળી પ્રગટાવવામાં આવી હતી. અને 3 તારીખે ચંદ્રગ્રહણ હતું. જ્યારે આજે રંગોનો તહેવાર ધૂળેટી ઉજવાઈ રહ્યો છે. બોલીવુડમાં પણ હોળી ધૂળેટીના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ હોય છે. હોળીના અનેક ગીતો પણ ખુબ પ્રખ્યાત છે. જેમાંનું હેમા માલિનીનું એક ગીત પણ ખુબ નામના મેળવી ચૂક્યું છે. આ ગીત વિશે જાણીને તમને નવાઈ લાગશે.  કારણ કે આ ગીતનું જ્યારે શુટિંગ થતું હતું ત્યારે હેમા માલિની 8 મહિના ગર્ભવતી હતા. 

Updated:Mar 04, 2026, 10:54 AM IST

ગર્ભાવસ્થામાં કર્યું હતું શુટિંગ

વર્ષ 1982માં આવેલી ફિલ્મ 'રાજપૂત'માં હેમા માલિની, ધર્મેન્દ્ર, રાજેશ ખન્ના, વિનોદ ખન્ના સહિત અનેક કલાકારો જોવા મળ્યા હતા. ફિલ્મનું ગીત 'ભાગી રે ભાગી બૃજબાલા' માં હોળીના તહેવારની ઝલક જોવા મળી હતી. જો કે બહુ ઓછા લાકોને ખબર હશે કે આ ગીતના શુટિંગ દરમિયાન ડ્રીમ ગર્લ હેમા માલિની 8 મહિના ગર્ભવતી હતા. આમ છતાં પણ તેમણે પૂરેપૂરી એનર્જી સાથે આ ગીતનું શુટિંગ કર્યું હતું. આ વાતનો ખુલાસો અભિનેત્રીએ પોતે કર્યો હતો. 

બેબી બંપ છૂપાવવા ખાસ પોષાક પહેર્યો હતો

એકવાર ઈન્ડિયન આઈડલના સેટ પર હેમા માલિનીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે આ ગીત મને હંમેશા યાદ રહેશે. કારણ કે તે સમયે હું 8 મહિના ગર્ભવતી હતી. અત્રે જણાવવાનું કે ત્યારે અભિનેત્રી ઈશા દેઓલને જન્મ આપવાના હતા. આમ છતાં તેમણે પોતાના કામ સાથે જરાય સમાધાન કર્યા વગર તેનું શુટિંગ કર્યું હતું. એટલું જ નહીં હેમા માલિનીએ બેબી બંપ ન દેખાય તે માટે તેમણે ખાસ પ્રકારનો પોષાક પણ પહેર્યો હતો.   

આ ઉપરાંત કેમેરાના એંગલ્સ પણ એવા રાખવામાં આવ્યા કે તેમનો બેબી બંપ ન દેખાય. રંગો અને ભીડવાળા સીનનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવવામાં આવ્યો. ફ્રેમમાં અનેક ડાન્સર્સ, ગુલાલ, અને તેજ કટ્સ દ્વારા ફોકસ હટાવવામાં આવ્યું જેથી કરીને દર્શકોને કઈ અસામાન્ય મહેસૂસ ન થાય. 

અત્રે જણાવવાનું કે આ ફક્ત એક ગીતનું શુટિંગ નહતું પરંતુ એક સ્ટારના પ્રોફેશનલ કમિટમેન્ટની મિસાલ હતી. 80ના દાયકામાં જ્યારે હિરોઈનો માટે કરિયર અને પર્સનલ લાઈફ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું સરળ ન હતું ત્યારે હેમા માલિનીએ સાબિત કર્યું હતું કે તેઓ દરેક પડકાર માટે તૈયાર છે.   

Hema MaliniBollywood holirajputholi 2026

