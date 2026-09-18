/Cancer Risk: તમારા રસોડામાં છુપાયેલા કેન્સરના જોખમને ઓળખો, રસોઈની આ આદતો તુરંત બદલો

Cancer Prevention Tips: કેન્સર ઝડપથી પગપેસારો કરતી જીવલેણ બીમારી છે. કેન્સર થવાના અલગ અલગ કારણો છે. જેમાંથી કેટલાક કારણો આપણા ઘરના રસોડામાં પણ છુપાયેલા હોય છે. ખાવાપીવા સંબંધિત કેટલીક ભુલો પણ કેન્સર થવાનું જોખમ વધારી શકે છે.
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કેન્સરનું જોખમ
રસોડામાં રસોઈ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતી કેટલીક વસ્તુઓ અને ભોજન બનાવવાની રીત બંને કેન્સરનું જોખમ વધારે છે. આજે તમને આવી જ કેટલીક ભુલો વિશે જણાવીએ જેને લાંબા સમય સુધી વારંવાર કરવામાં આવે તો તેના કારણે કેન્સર થવાનું રિસ્ક વધી શકે છે.
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વારંવાર ગરમ કરેલું તેલ યુઝ કરવું
ઘરમાં કોઈ ફરસાણ બનાવવા માટે કાઢેલું તેલ વારંવાર ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. એક કે બે વખત યુઝ કરેલા તેલને વારંવાર ગરમ કરીને યુઝ કરવામાં આવે તો તેમાં હાનિકારક રસાયણ બને છે જે ખોરાકના માધ્યમથી પેટમાં જઈ શકે છે. આવું તેલ હેલ્થને નુકસાન કરી શકે છે.
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બળેલો ખોરાક
ઘણી વાનગીઓ એવી હોય છે જેને ડાયરેક્ટ આગ પર પકાવી તેમાં બર્ન ઈફેક્ટ આપવામાં આવે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ રીતે બળેલું ભોજન નુકસાન કારક સાબિત થઈ શકે છે. ડાયરેક્ટ આગ પર પકાવવાથી ખોરાકમાં પોષકતત્વો બળી જાય છે અને હાનિકારક પદાર્થો બનાવા લાગે છે.
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ફાસ્ટ ગેસ પર બનેલું ભોજન
વધારે પડતા તાપમાન પર બનાવેલા ખોરાકથી પણ શરીરને નુકાસન થઈ શકે છે. ફાસ્ટ ગેસ પર થયેલી કુકીંગ પ્રોસેથી પણ ખોરાકમાં રાસાયણિક પદાર્થો બની શકે છે. આવો ખોરાક વારંવાર ખાવો કેન્સરનું કારણ બની શકે છે.
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ખરાબ થયેલો ખોરાક
અનાજ, ડ્રાયફ્રુટ, સિંગદાણા જેવી વસ્તુઓમાં ફુગ થઈ જતી હોય છે. આવા ખોરાકને સાફ કરીને ફરીથી તેનો ઉપયોગ કરવો હાનિકારક છે. લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓ ખાવાથી લીવરને નુકસાન થઈ શકે છે. ખાવા પીવાની વસ્તુમાં ફુગ થઈ જાય તો તેને સાફ કરીને ઉપયોગમાં લેવાની ભુલ ન કરવી.
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પેકેટ ફૂડ
સમય બચાવવા માટે પેકેટ ફૂડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વધારે પ્રમાણમાં અથવા તો નિયમિત રીતે પેકેટમાં મળતા પ્રોસેસ્ડ ફૂડને ખાવાથી પણ કેન્સરનું જોખમ વધી શકે છે. નિષ્ણાંતો અનુસાર ખોરાક હંમેશા ફ્રેશ હોય ત્યારે જ તેનો ઉપયોગ કરવો.