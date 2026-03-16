યુવરાજ સિંહ નહીં, આ બેટ્સમેને ફટકાર્યા હતા સૌપ્રથમ 6 બોલમાં 6 છગ્ગા
તમને યુવરાજ સિંહના છ બોલમાં છ છગ્ગા યાદ હશે. જો કે, યુવરાજ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર પહેલો બેટ્સમેન નહોતો. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે યુવરાજ સિંહ પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કોણે 6 બોલમાં 6 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
યુવરાજ સિંહે છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા ત્યારે ક્રિકેટ જગતમાં હાહાકાર મચી ગયો હતો. યુવરાજ સિંહે 2007ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. યુવરાજે ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર સ્ટુઅર્ટ બ્રોડની ઓવરમાં છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
જો કે, યુવરાજ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ બેટ્સમેન નહોતો. યુવરાજ સિંહ પહેલા આ સિદ્ધિ કોણે મેળવી હતી અને ક્યારે મેળવી હતી ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
છ બોલમાં છ છગ્ગા મારવાની સિદ્ધિ ક્રિકેટની દુનિયામાં ઘણી વખત બની છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેનો પ્રારંભ 2007માં થયો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકાના પાવરફુલ અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન હર્શેલ ગિબ્સ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
હર્શેલ ગિબ્સે આ સિદ્ધિ ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન નેધરલેન્ડ્સ સામેની મેચમાં મેળવી હતી. 15 માર્ચ, 2007ના રોજ રમાયેલી આ મેચમાં ગિબ્સે નેધરલેન્ડ્સના લેગ-સ્પિનર દાન વાન બંગેની ઓવરમાં 6 બોલમાં 6 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
ત્યારબાદ તે જ વર્ષે એટલે કે 2007માં ભારતના યુવરાજ સિંહે T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન 6 બોલમાં 6 છગ્ગા ફટકાર્યા. આમ હર્શેલ ગિબ્સ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં છ બોલમાં છ છગ્ગા મારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન હતો, ત્યારબાદ યુવરાજ સિંહ. ત્યાર બાદ ઘણા બેટ્સમેનોએ આ સિદ્ધિ મેળવી છે. આજે આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિને 19 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે.
