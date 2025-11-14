ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026મા બોક્સ ઓફિસ પર ફુટવાનો છે 4850 કરોડનો બોમ્બ! આ 5 ધમાકેદાર ફિલ્મો સિનેમાઘરમાં મચાવશે ધમાલ

Updated:Nov 14, 2025, 04:46 PM IST

2026મા રિલીઝ થનારી મોટી ફિલ્મો

2026નું વર્ષ સિનેમાઘરોમાં તોફાનની જેમ આવવાનું છે. આટલા મોટા બજેટ અને દમદાર સ્ટારકાસ્ટની સાથે બોલીવુડ માટે નવું વર્ષ રેકોર્ડ તોડ અને ઈતિહાસ લખનાર સાબિત થઈ શકે છે. હવે જોવાનું છે કે 4850 કરોડનો આ મેદા દાવ બોક્સ ઓફિસ પર કેટલી મોટી જીત લાવે છે. બોલીવુડના કિંગ ખાનથી લઈને રણબીર કપૂર, યશ અને અન્ય સ્ટાર્સની ફિલ્મો રિલીઝ થશે. આવો જાણીએ 2026મા રિલીઝ થનારી પાંચ મોટી ફિલ્મો વિશે.

રામાયણ પાર્ટ 1

આશરે 4000 કરોડ રૂપિયાના મેગા બજેટમાં બની રહેલી રામાયણ ભારતીય સિનેમાનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો પ્રોજેક્ટ છે. નિતેશ તિવારી દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામ, સાઈ પલ્લવી માતા સીતા, યશ રાવણ અને રવિ દુબે લક્ષ્મણના પાત્રમાં જોવા મળશે.

કિંગ

શાહરૂખ ખાન મોટા પડદા પર એક્શન મોડમાં પાછા ફરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. સિદ્ધાર્થ આનંદ દ્વારા દિગ્દર્શિત "કિંગ" એ ચાહકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા છે. દર્શકો આ ફિલ્મની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. દીપિકા પાદુકોણ, અભિષેક બચ્ચન, રાની મુખર્જી અને સુહાના ખાન સ્ક્રીન શેર કરતા જોવા મળશે. "કિંગ" લગભગ ₹350 કરોડના બજેટ સાથે બનાવવામાં આવી રહી છે, અને દરેકને આશા છે કે તે "જવાન" અને "પઠાણ" ની ઉચ્ચ કમાણી કરનારી સફળતાનું પુનરાવર્તન કરશે.

લવ એન્ડ વોર

સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ લવ એન્ડ વોર પણ 2026મા રિલીઝ થવાની છે. રણબીર કપૂર, આલિટા ભટ્ટ અને વિક્કી કૌશલ પ્રથમવાર એક સાથે સ્ક્રીન શેર કરવાના છે. આ ફિલ્મ એક પીરિયડ રોમેન્ટિક ડ્રામા છે.

બેટલ ઓફ ગલવાન

સલમાન ખાનની "બેટલ ઓફ ગલવાન" એક એવી વાર્તા છે જે સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરી દર્શાવે છે. આ ફિલ્મ 2026 માં એક ભવ્ય પ્રસંગે રિલીઝ થશે. સલમાન ખાન મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે.

ટોક્સિક

યશના ફેન્સને ટોક્સિક ફિલ્મની પ્રતીક્ષા કેજીએફ 2 બાદ છે. ચાર વર્ષ બાદ યશ ટોક્સિક દ્વારા ધમાકેદાર કમબેક કરશે. ફિલ્મની કહાનીને હજુ સીક્રેટ રાખવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ માર્ચ 2026મા રિલીઝ થવાની છે.  

