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તે અભિનેતા જેણે ખુદ કરી હતી પોતાના મોતની ભવિષ્યવાણી, 47 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું, 1 ફિલ્મમાં ભજવ્યા હતા 9 અલગ-અલગ પાત્ર

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 10, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:57 PM IST

Hindi Cinema Superstar: ભારતીય સિનેમામાં ઘણા એવા ચહેરા રહ્યાં છે, જેણે પોતાના અભિનય દ્વારા લોકોના દિલો પર રાજ કર્યું હતું. સ્ક્રીન પર તેના ડાયલોગથી વધુ તેના ચહેરાના હાવભાવ કહાની વ્યક્ત કરતા હતા. દરેક સીન એવી રીતે કરતા હતા કે અસલી લાગતો હતો. આજે અમે આવા એક સિતારા વિશે જણાવીશું.

70-80 ના ટોપ અભિનેતા1/6

70-80 ના ટોપ અભિનેતા

Bollywood Retro: આજે અમે તમને 70-80ના દાયકાના ટોપ સ્ટાર્સમાં સામેલ કલાકાર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેણે પોતાના અભિનયને કામ નહીં, પરંતુ જીવનનો અભિન્ન હિસ્સો માન્યો. તેમની એક્ટિંગમાં સત્ય જોવા મળતું હતું અને જેથી તેઓ દરેક પાત્રમાં અલગ જોવા મળતા હતા. ક્યારેય દુખભર્યા અંદાજમાં તો ક્યારેય હાસ્ય સાથે દિલ જીતી લેતા હતા. આ અભિનેતાએ પોતાના કરિયરમાં અર્જુન પંડિત, શોલે, આંધી, ત્રિશૂલ, દસ્તક, અંગૂર અને શિકાર જેવી શાનદાર ફિલ્મો કરી હતી. આજે ભલે તેઓ આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ તેમની યાદો હંમેશા તેમના ફેન્સના દિલોમાં જીવંત છે.  

ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા અભિનેતા સંજીવ કુમાર2/6

ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા અભિનેતા સંજીવ કુમાર

હકીકતમાં અમે જે અભિનેતાની વાત કરી રહ્યાં છીએ તેઓ સંજીવ કુમાર હતા, જેમનું અસલી નામ હરિહર જેઠાલાલ જરીવાલા હતું. જેમનો જન્મ વર્ષ 1938મા ગુજરાતના સુરતમાં થયો હતો. સંજીવ કુમાર એક સાધારણ પરિવારમાંથી આવતા હતા, પરંતુ સપના મોટા જોતા હતા. યુવાનીમાં તેઓ મુંબઈ ગયા અને થિએટરથી શરૂઆત કરી. ઈન્ડિયન નેશનલ થિએટર સાથે જોડાઈ તેમણે પોતાના અભિનય પર કામ કર્યું. થિએટરમાં તેમને બધા હરિભાઈ કહી બોલાવતા હતા.  

નાની ઉંમરે કરિયરની શરૂઆત3/6

નાની ઉંમરે કરિયરની શરૂઆત

સંજીવ કુમારે 22 વર્ષની ઉંમરે ફિલ્મી દુનિયામાં પગ મુક્યો હતો. તેમની પ્રથમ ફિલ્મ વર્ષ 1960મા હમ હિન્દુસ્તાની આવી હતી, જેમાં તેમણે એક પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરનું એક નાનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. થોડા વર્ષ બાદ 1965મા તેમને ફિલ્મ નિશાનમાં હીરો બનવાની તક મળી અને પછી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી. વર્ષ 1970ની ફિલ્મ ખિલૌનાથી તેમને જોરદાર સફળતા મળી,   

આજે પણ ફેમસ છે તેમનું પાત્ર4/6

આજે પણ ફેમસ છે તેમનું પાત્ર

સંજીવ કુમારે ફિલ્મ શોલેમાં ઠાકુર બલદેવ સિંહનું પાત્ર નિભાવ્યું હતું, જેને આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે. તે સમયે તેમની ઉંમર 37 વર્ષ હતી. વર્ષ 1974ની ફિલ્મ 'નયા દિન નઈ રાત' માં તેમણે 9 અલગ-અલગ પાત્ર ભજવ્યા હતા, જેને જોઈ ફેન્સ ચોંકી ગયા હતા.   

ખુદ કરી હતી પોતાના મોતની ભવિષ્યવાણી5/6

ખુદ કરી હતી પોતાના મોતની ભવિષ્યવાણી

સંજીવ કુમારના શાનદાર કરિયરની પાછળ તેમના જીવનને લઈને એક પરેશાન કરનાર વિચાર હતો. કહેવામાં આવે છે કે સંજીવ કુમારે પહેલા જ ભવિષ્યવાણી કરી દીધી હતી કે તેઓ 50 વર્ષથી વધુ જીવી શકશે નહીં. 'એન એક્ટર્સ એક્ટરઃ થ ઓથોરાઇઝ્ડ બાયોગ્રાફી ઓફ સંજીવ કુમાર' લખનાર લેખક હનીફ ઝવેરી અનુસાર એકવાર તબસ્સમુતે તેમને પૂછ્યું કે તેઓ નાની ઉંમરના હોવા છતાં વૃદ્ધોના પાત્રો કેમ ભજવે છે.  

પડદા પર જ વૃદ્ધાવસ્થાનો અનુભવ6/6

પડદા પર જ વૃદ્ધાવસ્થાનો અનુભવ

સંજીવ કુમારે કર્યુ હતુ 'હું ક્યારેય વૃદ્ધ થઈશ નહીં કારણ કે હું મારા પરિવારના બીજા પુરૂષોની જેમ 50 વર્ષથી વધુ જીવી શકીશ નહીં. તેથી કેમ હું પડદા પર વૃદ્ધાવસ્થાનો અનનુભવ ન કરું, તે સમયે કહેવામાં આવેલી વાત સાચી પડી. અભિનેતાને હાર્ટની એક એવી બીમારી હતી, જે તેને વારસાગત મળી હતી અને સમાચાર અનુસાર તેમના પરિવારના ઘણા પુરૂષના મોત 50 વર્ષની ઉંમર પહેલા થઈ ગયા હતા. સંજીવ કુમારનું પણ 47 વર્ષની ઉંમરે 6 નવેમ્બર 1985ના હાર્ટ એટેકથી નિધન થઈ ગયું હતું.'

TAGS:
Sanjeev Kumar Movies
Sanjeev Kumar Roles
Sanjeev Kumar Played 9 Roles in 1 Movie

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