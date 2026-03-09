તબાહીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ! 6 દેશોના 2 અબજ લોકો પર મંડરાય રહ્યો છે ખતરો, શું લિસ્ટમાં ભારતનું પણ છે નામ?
Global Warming: વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે, છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં હિમાલયના ગ્લેશિયર્સ 10 ગણી ઝડપે પીગળ્યા છે. આ ગતિવિધિ વર્ષ 2000 પછી વધુ વધી છે.
6 દેશોના 2 અબજ લોકો પર મંડરાય રહ્યો છે ડૂબવાનો ખતરો
'ત્રીજા ધ્રુવ' નામ તરીકે ઓળખાતો હિમાલય, એન્ટાર્કટિકા અને આર્કટિક બાદ ગ્લેશિયર્સ બરફનો ત્રીજો સૌથી મોટો સોર્સ છે. આ ક્ષેત્ર 10 મુખ્ય નદીઓને પાણી પૂરું પાડે છે. આમાં ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ, ભૂટાન અને ચીન જેવા દેશો માટે આ નદીઓ 'લાઇફ લાઇન' છે. પરંતુ, ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે તેના ગ્લેશિયર્સ અસાધારણ ગતિએ પીગળી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં 6 દેશોના 2 અબજ લોકો પર ડૂબવાનો ખતરો વધી ગયો છે.
સ્ટડીમાં શું કહેવામાં આવ્યું?
Science જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા એક હાલના રિસર્ચ અનુસાર, હિંદુ કુશ હિમાલય (HKH) રીજનમાં વધતી ગરમીને કારણે ગ્લેશિયર્સ 10 ગણી ઝડપથી પીગળી રહ્યા છે. જો વૈશ્વિક તાપમાન 2 ડિગ્રી સુધી વધશે, તો આ સદીના અંત સુધીમાં 75% જેટલો બરફ ખતમ થઈ શકે છે. આનાથી એશિયામાં ગંગા, બ્રહ્મપુત્રા અને સિંધુ નદીના કિનારે રહેતા કરોડો ભારતીયો પર પાણીનું સંકટ આવી શકે છે. જો કે, તાપમાનને 1.5 ડિગ્રી સુધી મર્યાદિત રાખવામાં આવે તો ગ્લેશિયર્સનો 40-45% બરફ બચાવી શકાય છે.
કેવી રીતે કરવામાં આવી આ સ્ટડી?
10 દેશોના 21 વૈજ્ઞાનિકોએ મળીને આ સ્ટડી કરી છે. તેમણે 200,000 ગ્લેશિયર્સના ડેટાનું વિશ્લેષણ કર્યું. 8 અલગ-અલગ ગ્લેશિયર મોડલ દ્વારા અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું કે અલગ-અલગ તાપમાન પર કેટલો બરફ બચશે. દરેક મોડલમાં એ જોવા મળ્યું કે, ગ્લેશિયર્સ પહેલા કરતા ઝડપથી પીગળે છે અને પછી ધીમી ગતિએ સદી દર સદી પાછળ હટે છે, ભલે આગળ તાપમાન ન વધે.
ક્યા- કયા વિસ્તારો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે?
રિસર્ચ રિપોર્ટ અનુસાર, બરફ પીગળવાથી યુરોપના આલ્પ્સ, અમેરિકા અને કેનેડાની રોકી પર્વતમાળાઓ અને આઈસલેન્ડ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. આ વિસ્તારોનો લગભગ બધો જ બરફ પીગળી શકે છે. જો તાપમાન 2 ડિગ્રી પણ વધશે, તો તેમની પાસે માત્ર 10-15% બરફ જ બાકી રહેશે.
સ્કેન્ડિનેવિયાની હાલત સૌથી ખરાબ હશે
જો વર્તમાન ક્લાઈમેટ પોલિસી ચાલુ રહેશે અને દુનિયા 2.7 ડિગ્રી સુધી ગરમ થશે, તો દુનિયાભરનો માત્ર 25% બરફ જ બચશે. રિપોર્ટ જણાવે છે કે, હિંદુ કુશ વિસ્તારમાં પીગળતા બરફની સૌથી ખરાબ અસર સ્કેન્ડિનેવિયા પર પડશે. અહીંનો તમામ બરફ ખતમ થઈ શકે છે. સ્કેન્ડિનેવિયા ઉત્તર યુરોપનો એક સાંસ્કૃતિક વિસ્તાર છે જેમાં મુખ્યત્વે નોર્વે, સ્વીડન અને ડેનમાર્ક સામેલ છે.
વિશ્વભરમાં સમુદ્રની જળસપાટી વધી
સંશોધકોએ નોંધ્યું કે, અત્યાર સુધી હિમાલયમાં 390 થી 580 ચોરસ કિલોમીટર બરફ પીગળી ચૂક્યો છે. આ કારણે સમુદ્રની જળસપાટી 0.03 થી 0.05 ઇંચ સુધી વધી ગઈ છે. આ ઉપરાંત પૂર્વ નેપાળથી ભૂટાનના ઉત્તર સુધી ફેલાયેલા હિમાલયના પૂર્વીય વિસ્તારોમાં બરફ વધુ ઝડપથી પીગળી રહ્યો છે.
શું કહે છે સ્ટડીના ટીમ લીડર?
આ સ્ટડીની ટીમને લીડ કરનાર અને સ્ટડીના રાઈટર ડો. હેરી જેકોલારી કહે છે, 'અમારી સ્ટડી સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, માત્ર દરેક એક ડિગ્રી જ નહીં, પરંતુ દરેક 'અડધો ડિગ્રી' પણ મહત્વ ધરાવે છે. આજે આપણે જે નિર્ણયો લઈશું, તેની અસર આવનારી અનેક પેઢીઓ સુધી જોવા મળશે.'
સ્ટડીનો નિષ્કર્ષ શું છે?
સ્ટડી રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 2015ના પેરિસ કરારમાં વૈશ્વિક તાપમાનને 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી મર્યાદિત રાખવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું હતું. સ્ટડી કહે છે કે, જો આપણે 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસના લક્ષ્યને હાંસલ કરી લઈએ, તો દુનિયાભરમાં હાલનો 54% બરફ બચાવી શકાય છે. આનાથી સૌથી વધુ સંવેદનશીલ 4 વિસ્તારો હિંદુ કુશ હિમાલય, આલ્પ્સ, રોકીઝ અને આઈસલેન્ડમાં 20-30% બરફ જળવાઈ રહેશે.
'લિટલ આઈસ એજ'ની સરખામણીમાં 10 ગણી ઝડપથી પીગળી રહ્યો છે બરફ
બીજી તરફ બ્રિટનની લીડ્સ યુનિવર્સિટીના રિસર્ચર્સ અનુસાર, આજે હિમાલયમાં બરફ પીગળવાની ગતિ 'લિટલ આઈસ એજ' સમયગાળા કરતા સરેરાશ 10 ગણી વધારે છે. લિટલ આઈસ એજનો સમયગાળો 16મી થી 19મી સદી વચ્ચેનો હતો, જે દરમિયાન મોટા પહાડી ગ્લેશિયર્સનો વિસ્તાર થયો હતો.
તાજિકિસ્તાનમાં UNનું પ્રથમ ગ્લેશિયર સંમેલન
દુનિયાનું ધ્યાન અત્યારે ગ્લેશિયર પીગળવા અને તેની અસરો પર કેન્દ્રિત છે. આ સંદર્ભમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)નું પ્રથમ ગ્લેશિયર સંમેલન તાજિકિસ્તાનના દુશાંબેમાં 29 મે 2025થી શરૂ થયું હતું. આ સંમેલનમાં 50થી વધુ દેશોએ ભાગ લીધો હતો.
