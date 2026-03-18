હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક, અને 500 વર્ષ જૂનો ઈતિહાસ ધરાવતી પીરની આંબલી ધરાશાયી!
500 Year Old Historic Tree Falls In Gondal : ગોંડલમાં હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક ગણાતા 500 વર્ષ જૂનું ‘બાવા અબશ પીરની આંબલી’ નું વૃક્ષ મોડી રાતે ધરાશાયી થયું છે. સદનસીબે મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. પરંતું ગોંડલની એક ઐતિહાસિક વિરાસત ધરાવતું વૃક્ષ ધરાશાયી થતા સ્થાનિકોમાં ગમગીની ફેલાઈ છે.
ગોંડલના જેલ ચોક પાસે આવેલી સુપ્રસિદ્ધ 'બાવા અબશ પીરની આંબલી' (પીરની આંબલી) ગત રાત્રે 2:30 વાગ્યે ધરાશાયી થયું છે. 500 વર્ષ જૂનું તોતિંગ વૃક્ષ વચ્ચેથી બે ભાગમાં ચીરાયું હતું. રાત્રિનો સમય હોવાથી મોટી જાનહાનિ ટળી છે. ગોંડલની એક ઐતિહાસિક વિરાસત ધરાવતું વૃક્ષ ધરાશાય થતા ભક્તોમાં ગમગીની છવાઈ છે.
જેતપુર રોડ અને ભોજરાજપરા તરફ વૃક્ષ પડતા રસ્તો બંધ થયો હતો. જેના બાદ PGVCL એ વીજ પુરવઠો કાપ્યો હતો અને તેના બાદ ફાયર ટીમે રસ્તો સાફ કર્યો હતો.
હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક
આ માત્ર એક પ્રાચીન વૃક્ષ નહોતું, પરંતુ ગોંડલની ઓળખ હતી. તેમજ હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક પણ હતું. કારણ કે, પૌરાણિક વૃક્ષ પાસે 'હઝરત બાવા હબશ પીર' આવેલું છે. જ્યાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ સમાજના લોકો અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે. આ સ્થળ હિન્દુ-મુસ્લિમ શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર હતું, જ્યાં દર ગુરુવારે પ્રસાદી વહેંચાતી.
