જલ્દી 4 રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય પલટી મારશે, હિંદુ નવા વર્ષથી ગ્રહોના મળશે આશીર્વાદ, મળશે અથાગ પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા
Hindu New Year 2026: હિંદુ નવવર્ષ વિક્રમ સંવત 2083 શરૂ થવાનું છે અને તે અધિક માસને કારણે 13 મહિનાનું હશે. હિંદુ નવ વર્ષનું નામ રૌદ્ર સંવત્સર છે, જેના રાજા બૃહસ્પતિ અને મંત્રી મંગળ છે. જ્યોતિષ અનુસાર આ વર્ષ કઈ રાશિઓ માટે શુભ અને કોના માટે અશુભ રહેશે, જાણો..
Hindu New Year 2026 Rashifal: હિંદુ નવ વર્ષ વિક્રમ સંવત 2083 શરૂ થવાનું છે અને તેનું આગમન ગ્રહોની શુભ સ્થિતિમાં થઈ રહ્યું છે. જ્યોતિષ અનુસાર 19 માર્ચ 2026ના હિંદુ નવ વર્ષના પ્રથમ દિવસે કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સમય શરૂ થઈ શકે છે. જે તેના માટે આગામી એક વર્ષ સુધી ધન અને વૈભવના નવા દ્વાર ખોલશે. જો તમારી રાશિ પણ તેમાં સામેલ છે તો તમે ભાગ્યશાળી છો.
ગુરૂ રાજા, મંગળ મંત્રી
હિંદુ નવ વર્ષના રાજા દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ હશે અને મંત્રી મંગળ ગ્રહ હશે. બૃહસ્પતિ ગ્રહ જ્ઞાન, સુખ, સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિના કારક છે. તો મંગળ ગ્રહ સાહસ, ઉર્જા, ભૂમિ અને યુદ્ધના કારક છે. 19 માર્ચથી શરૂ થઈ રહેલ હિંદુ નવ વર્ષનું નામ રૌદ્ર સંવત્સર છે અને નામથી જ જાહેર છે કે તે ભારે રહેવાનું છે. હિંદુ પંચાંગમાં દર વર્ષનું એક અલગ નામ હોય છે, જેના આધાર પર વર્ષના સંભવિત પ્રભાવો વિશે પણ સંકેત મળે છે. આ રૌદ્ર સંવત્સરની બધી રાશિઓ પર અસર થશે.
હિંદુ નવ વર્ષમાં ગ્રહોની ચાલ
હિંદુ નવ વર્ષની શરૂઆતમાં સૂર્ય, શનિ અને શુક્ર મીન રાશિમાં હશે. તો બૃહસ્પતિ ગ્રહ મિથુનમાં રહેશે. આ સિવાય રાહુ કુંભ અને કેતુ સિંહ રાશિમાં સ્થિત રહેશે. તો થોડા દિવસ બાદ 2 જૂન 2026ના ગુરૂ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે અને 31 ઓક્ટોબરે સિંગ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 5 ડિસેમ્બરે રાહુ મકર અને કેતુ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. આ મોટા ગ્રહ-ગોચરની બધી રાશિઓ પર અસર થશે.
4 રાશિઓ માટે શુભ હિંદુ નવું વર્ષ
જ્યોતિષીય ગણનાઓ અનુસાર હિંદુ નવ વર્ષ 2026 મિથુન, તુલા, ધન અને મકર રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી રહેશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે અને કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે. યોજના બનાવી કામ કરશો તો વધુ લાભ થશે.
આ ત્રણ રાશિઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ
તો મેષ, વૃશ્ચિક અને મીન રાશિના જાતકોએ હિંદુ નવવર્ષ વિક્રમ સંવત 2083મા સંભાળીને રહેવું પડશે. મેષ અને મીન રાશિ શનિની સાડાસાતીની ઝપેટમાં છે, જેનાથી ધન હાનિ, તણાવ, વિવાદ, દુર્ઘટનાની આશંકા રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિનાજાતકો જોખમ ન લે અને કોઈ વિવાદમાં ન પડે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
