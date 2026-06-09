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આહીરોએ 550 વર્ષ સુધી કેમ નહોતું પીધું આ ગામનું પાણી? જાણો 140 આહીરાણીઓની સતી થવાનો અને ગુજરાતના વ્રજધામનો રક્તરંજિત ઈતિહાસ

Written ByDipti Savant
Published: Jun 09, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:19 PM IST

Kutch Vrajvani Dham History : ગુજરાતી ફિલ્મ હેલ્લારોને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો. આ ફિલ્મની વાર્તાને થોડીઘણી મળતી આવતી કહાની ગુજરાતની ભૂમિ પર રચાઈ હતી. જેનો ઈતિહાસ એવો છે કે, ગરબા રાસના ઉમંગમાં એકસાથે 140 આહીરાણીઓએ પોતાનો દેહત્યાગ કરીને સતી થઈ હતી. આ કારણે લગભગ 550 વર્ષ સુધી આહીરોએ એ ભૂમનું પાણી પીધું ન હતું. કચ્છની મરુભૂમિ પર ઢોલીના ઢોલ, આહીરાણીઓના ત્યાગ અને પ્રખ્યાત વ્રજવાણી ધામનો રક્તરંજિત અને રસપ્રદ ઈતિહાસ રહ્યો છે. 

ઢોલી, પાળિયા અને આહીરાણીઓના સતી થવા પાછળ શું છે કહાની1/6

ઢોલી, પાળિયા અને આહીરાણીઓના સતી થવા પાછળ શું છે કહાની

શ્રદ્ધાનો જો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર? કુરાનમાં તો ક્યાંય પયગંબરની સહી નથી... આ પંક્તિમાં આખો ભારતવર્ષનો ઈતિહાસ રચાયેલો છે. કચ્છના વાગડમાં ઐતિહાસિક સતીસ્મારક આવેલું છે. જે વ્રજવાણી ધામ તરીકે પ્રખ્યાત છે. કહેવાય છે કે, અહીં આવેલા એ પાળિયામાં 559 વર્ષથી આજે પણ એક ઢોલીના ઢોલનો અવાજ ધબુકે છે. પાળિયાને કાન લગાવીને સાંભળો તો અંદરથી ઢોલનો અવાજ આવે છે. કોણ હતો આ ઢોલી, પાળિયા અને આહીરાણીઓના સતી થવા પાછળ શું છે કહાની તે જાણીએ.

ખુદ કૃષ્ણ ઢોલી બનીને આવ્યા હતા...2/6

ખુદ કૃષ્ણ ઢોલી બનીને આવ્યા હતા...

એવી પણ લોકવાયકા છે કે, ઢોલ રમાડવા આવેલો એ ઢોલી સાક્ષાત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ હતા. શ્રીકૃષ્ણે ગોકુળ, મથુરા અને વૃંદાવનમાં ત્રણ રાસ રમ્યા હતા અને તેમણે ચોથો રાસ રમવાનું વચન આપ્યું હતું, જે તેમણે વ્રજવાણી ખાતે પૂર્ણ કર્યું હતું.  ‘ઢોલી તારો ઢોલ વાગે વ્રજવાણી, સાતવિસુ સતીયું રમે આયરાણી, ઢોલીરૂપે કાનો આયો તો વ્રજવાણી, કે ગોપીરૂપે રાસ રમે આયરાણી...’ આ રાસ ગરબાનો ઉદભવ વ્રજધામના ઈતિહાસમાં છુપાયેલો છે. કહેવાય છે કે, ખુદ શ્રીકૃષ્ણ અહી ઢોલીના રૂપમાં આવ્યા હતા. સ્થાનિકોની માન્યતા પ્રમાણે, એ સમયે વ્રજવાણી તથા આસપાસનાં 12 ગામોમાં આહીરોનો વસવાટ હતો અને તેઓ વ્રજની બોલી બોલતા એટલે જ આ ગામ વ્રજવાણી તરીકે ઓળખાતું હતું. એ સમયે વાગડના ઢોરની દેશદેશાવરમાં ચર્ચા થતી અને તેમનું પાલન આહીરોનો મુખ્ય વ્યવસાય હતો.

ઢોલીનો ઢોલ વાગ્યો, અને અહીરો ગુસ્સે થયા...3/6

ઢોલીનો ઢોલ વાગ્યો, અને અહીરો ગુસ્સે થયા...

ઈતિહાસના પાનામાં અંકિત કરાયેલી વ્રજધામ સાથે અનેક લોકવાયકા જોડાયેલી છે. જેમાં એક કથા એવી છે કે, વિક્રમ સંવત 1512ના (ઈ.સ. 1455 આસપાસ) વૈશાખ સુદ બીજના દિવસે વ્રજવાણી તથા આસપાસનાં નેસડાઓમાં વસવાટ કરતા ગામોની સ્ત્રીઓ અખાત્રીજના મેળામાં આવી હતી. આ વખતે એક ઢોલી ત્યા આવ્યો હતો. જેના ઢોલના તાલે આહીરાણીઓએ ગરબે રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. આહીરાણીઓ ગરબામાં અને ઢોલીના તાલમાં એટલી ખોવાઈ ગઈ કે, તેઓએ ગરબો જ ન અટકાવ્યો. 

ઢોલીનું મોત થતા આહીરાણીઓએ દેહત્યાગ કર્યો 4/6

ઢોલીનું મોત થતા આહીરાણીઓએ દેહત્યાગ કર્યો 

સવારથી સાંજ થઈ, સાંજથી રાત થઈ. બીજો દિવસ થયો, પણ આહીરાણીઓના ગરબા ન અટક્યા. આ કારણે આહીરોના ઘર સૂના પડ્યા. ઘરમાં ભોજન ન બન્યું, તો બાળકો ભૂખ્યા પેટે સૂઈ ગયા. આ કારણે આહીરોનો પિત્તો ગયો. ઢોલીના તાલે આહીરની દીકરીઓ મનમૂકીને રાસ રમી રહી હતી, ત્યારે કોઈ વટેમાર્ગુએ આહીરોની કાનભંભેરણી કરી અને ઢોલી વિશે જણાવ્યું. રાસ અટકાવવા ગુસ્સામા આવેલા આહીરોએ તલવાર કાઢીને ઢોલી પર ઘા કર્યો, અને ઢોલી ત્યાં જ ઢળી પડ્યો. ઉશ્કેરાયેલા એક યુવકે ઢોલીનું મસ્તક ઉતારી લીધું, પરંતુ તેનો દેહ અદૃશ્ય થઈ ગયો.બીજી તરફ, ઢોલીનું મોત થયા કૃષ્ણ ધૂન પર રાસ રમતી આહીરાણીઓ થંભી ગઈ. તેઓએ ઘરે જવાનો ઈન્કાર કરીને એ જ સ્થળ પર દેહત્યાગ કર્યો. એવું કહેવાય છે કે, ઢોલ બંધ થવાને કારણે ભાનમાં આવેલી આયરાણીઓને ઢોલી સાથે બનેલી ઘટના અંગે જાણ થતાં ધરતીએ જગ્યા કરી આપી અને ધરતીમાં સમાઈ ગઈ.  

ઢોલીના પાળિયામાંથી આજે પણ ઢોલનો અવાજ આવે છે 5/6

ઢોલીના પાળિયામાંથી આજે પણ ઢોલનો અવાજ આવે છે 

આ ઘટનાની યાદમાં આજે વ્રજધામ ઉભું છે. જ્યાં 140 આહીરાણીઓના પાળિયા છે, સાથે જ ઢોલીનો પાળિયો પણ છે. કહેવાય છે કે, આજે પણ ઢોલીના પાળિયાને કાન દઈને સાંભળીએ તો અંદરથી ઢોલનો અવાજ આવે છે. પાળિયામાંથી ધ્રુજારી પેદા થાય છે. આજે પણ અહી આવનારા પ્રવાસીઓ હોંશે હોંશે આ વાતની અનુભૂતિ કરવા સ્મારકની પાછળ આવેલ ઢોલીના પડીએ કાન જરૂર ધરે છે અને બીટ સંભળાય છે. તો વ્રજધામમાં 140 સતી થયેલી આહીરાણીઓની પ્રતિમા પણ મૂકવામાં આવી છે. 

આહીરોએ અહી પાણીત્યાગ કર્યો હતો 6/6

આહીરોએ અહી પાણીત્યાગ કર્યો હતો 

આ ઘટના બાદ આહીરોએ અહી જળત્યાગ કર્યો હતો. લગભગ 550 વર્ષ સુધી આહીરોએ આ ગામનું પાણી પીધું ન હતું અને 'અપિયા' કર્યા હતા. આ ઘટના બાદ આહીરોએ પણ આ ગામ છોડી દીધુ હતું. તેમજ અમરાસરનું પાણી ત્યજી દીધુ હતું. આહીરાણીઓના સતી થયા પછી આહીરોએ પાસેના અમરાપરમાં મૃતકો માટે 140 કુવા ગળાવ્યા. વર્ષો સુધી આહીરો નવા વર્ષ કે અન્ય તહેવાર પર અહીં આવતાં, પરંતુ પીવાનું પાણી પોતાની સાથે જ લાવતાં અને અહીનું પાણી ન પીતા. પરંતું પાંચ દાયકા બાદ અહી સ્મારકનું ભૂમિપૂજન કરાયુ હતું, જેના બાદ જળ ગ્રહણ કરાયું હતું.   

TAGS:
Vrajvani Dham history
Hellaro movie real story
Vrajvani Kutch
Ahirani Sati history
Kutch folk stories

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