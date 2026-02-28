Holi Lucky Zodiac Signs 2026: હોળી પર કુંભ રાશિમાં ગ્રહોનો જમાવડો, 4 રાશિને લાગશે લોટરી, ધન-સંપત્તિનો થશે વરસાદ
Holi Lucky Zodiac Signs 2026: આ વખતે હોળી પર કુંભ રાશિમાં 2 શક્તિશાળી રાજયોગ બની રહ્યાં છે. જાણો આ રાજયોગ બનવાથી કઈ ચાર રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકવાનું છે અને કોને મળશે નોકરીમાં પ્રમોશનનો લાભ.
Holi 2025 Astrology: રંગોનો તહેવાર હોળી આ વખતે માત્ર ખુશીઓ જ નહીં, કેટલાક જાતકો માટે ભાગ્ય લાવી રહી છે. આ વર્ષે હોળીના દિવસે કુંભ રાશિમાં ગ્રહોની એક દુર્લભ જુગલબંધી જોવા મળશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ સમયે કુંભ રાશિમાં સૂર્ય, બુધ અને શુક્રની ઉપસ્થિતિથી બુધાદિત્ય અને શુક્રાદિત્ય નામના બે શક્તિશાળી રાજયોગ બની રહ્યાં છે. હોળીના દિવસે રાજયોગોનો પ્રભાવ પોતાના ચરમ પર હશે, જેનાથી ચાર રાશિના જાતકો પર ધન અને સફળતાનો વરસાદ થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે હોળી આર્થિક સમૃદ્ધિ લાવી રહી છે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. જૂના રોકાણથી લાભ મળશે. સંતાન તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. સાસરીમાં સંબંધોમાં સુધાર થશે. તમે વિચારેલા પ્રોજેક્ટ હવે હકીકતમાં બદલી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય કોઈ વરદાનથી ઓછો નથી. ધન આગમનના નવા સ્ત્રોત બનશે. જેનાથી તમારૂ બેંક બેલેન્સ ઝડપથી વધશે. જો કોઈ જૂની બીમારી પરેશાન કરી રહી છે તો તેનાથી છૂટકારો મળશે. નવો વેપાર શરૂ કરવા માટે શુભ સમય છે. પ્રોપર્ટીની લેતીદેતીમાં તમને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. ઘરનો માહોલ ખુશ રહેશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો પર શુક્રાદિત્ય અને બુધાદિત્ય બંને રાજયોગ મહેરબાન રહેવાના છે. તમારા અટવાયેલા સરકારી કે ખાનગી કામ ગતિ પકડશે. જે લોકો નોકરી શોધી રહ્યાં છે, તેને તક મળી શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી ભાગીદારી કે ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. પરિવારની સાથે ધાર્મિક કે મનોરંજક યાત્રાનો યોગ બની રહ્યો છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ હોળી કરિયરમાં મોટી સિદ્ધિનો સંકેત આપી રહી છે. વર્કિંગ પ્રોફેશનલને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળવાનો સંકેત છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલો પૈતૃક સંપત્તિનો વિવાદ હવે તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે, જેનાથી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. મામા પક્ષ તરફથી આર્થિક કે માનસિક સહયોગ મળશે. કાયદાકીય મામલામાં ચાલી રહેલી ભાગદોડ ખતમ થશે. તમને માનસિક શાંતિ મળશે.
