Home Workout for Female: ફુલ બોડી ફેટ ઓછું કરશે આ 5 એક્સરસાઈઝ, મહિલાઓ ઘરે કોઈપણ સમયે કરી શકે છે આ વર્કઆઉટ
Home Workout for Female: 30 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાઓના શરીરમાં ઘણા ફેરફાર થતા હોય છે. આ ફેરફાર દરમિયાન જો ફિટનેસ અને આહાર પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો શરીરનું વજન ઝડપથી વધવા લાગે છે. શરીરનું વજન વધી ગયું હોય તો પણ ચિંતા કરવાની જરૂરી નથી. તમે વર્કઆઉટ શરુ કરી વજનમાં થતા વધારાને અટકાવી શકો છો.
ફુલ બોડી ફેટ
99 ટકા મહિલાઓ પાસે સવારના સમયે વર્કઆઉટ કરવાનો સમય હોતો નથી. તો આજે તમને 5 એવી કસરતો વિશે જણાવીએ જેને તમે દિવસમાં કોઈપણ સમયે કરી શકો છો અને તેને કરવાથી ફુલ બોડી ફેટ ટારગેટ થશે. આ કસરત કોઈપણ ઉંમરે શરુ કરી શકાય છે. જો તમારું વજન વધવાની શરુઆત થઈ છે કે પછી વધી ગયું છે. તમે આ કસરતો કરી શકો છો.
આર્મ સર્કલ
મોટાભાગે પેટ અને કમરના ભાગે વધેલી ચરબીની જ વાત કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ અંગ સિવાય હાથ પર પણ ચરબી વધારે એકત્ર થાય છે જે ખૂબ જ ખરાબ દેખાય છે. હાથમાં ખભાથી કોણી સુધીના ભાગમાં ચરબી વધી જાય તો સ્લીવલેસ કપડા પહેરવામાં સમસ્યા થાય છે. આ ફેટને દુર કરવા માટે આર્મ સર્કલ્સ કરી શકો છો. આ કસરત એકદમ ઈઝી છે. તેના માટે સીધા ઊભા રહો અને બંને હાથને સાઈડમાં ફેલાવી હાથને ખભાથી 30 સેકન્ડ આગળ ફેરવો અને પછી 30 સેકન્ડ પાછળ ફેરવો. આ રીતે 3 રાઉન્ડ કરો. આ કસરત અપર બોડીને શેપમાં લાવવામાં મદદ કરશે.
સાઈડ લેગ રેઝ
સાઈડ લેગ રેઝ કસરત એવી મહિલાઓ માટે બેસ્ટ છે જેમના શરીરમાં સાથળ અને કુલ્હા પર વધારે ચરબી હોય છે. આ કસરત કરવાથી કોર અને પગના મસલ્સ પણ મજબૂત થાય છે. સાઈડ લેગ રેઝ કરવા માટે મેટ પાથરી તેના પર એકતરફ પડખું ફરી સુવી. ત્યારબાદ શરીરના ઉપરના ભાગને કોણીની મદદથી ઉપર રાખો અને જે પગ ઉપરની તરફ હોય તેને ખોલો અને બંધ કરો. આ રીતે બંને તરફ 30-30 સેટ કરો.
વોલ સીટ્સ
વોલ સીટ એક્સરસાઈઝ સાથળ, કુલ્હા અને કોર મસલ્સ માટે બેસ્ટ છે. આ વર્કઆઉટ કરવાથી સ્ટેમિના અને મેન્ટલ પાવર પણ સ્ટ્રોંગ થશે. તેના માટે ઘરની કોઈપણ દિવાલનો સપોર્ટ લઈ પીઠ તેના પર ટેકવો. ત્યારબાદ ચેર પર બેઠા હોય તેવી પોઝિશનમાં આવી જવું. આ પોઝિશનમાં જેટલો સમય બોડી હોલ્ડ કરી શકો એટલો સમય રહો. ત્યારબાદ નોર્મલ પોઝિશનમાં આવી જવું અને ફરીથી વોલ સીટ કરો.
ડાન્સ કરો
ચોથી એક્સરસાઈઝ સૌથી ઈઝી અને ઈફેક્ટીવ છે. આ કસરત કરવાથી સૌથી વધુ કેલેરી બર્ન થાય છે. આ કસરત કરવા માટે તમને મન ગમતું મ્યુઝીક લગાવી ડાન્સ કરો. ડાન્સ એવી રીતે કરો કે શરીરનો દરેક બોડી પાર્ટ મુવ થાય. 10 થી 15 મિનિટ મ્યુઝીક પર ડાન્સ કરો. તેનાથી શરીરની કેલેરી બર્ન થશે.
અનુલોમ વિલોમ
શરીર ફિટ રહે તેની સાથે માનસિક શાંતિ મળે તે પણ જરૂરી છે. તેના માટે રોજ અનુલોમ વિલોમ અથવા કોઈપણ બ્રીધિંગ એક્સરસાઈઝ કરો. આ પ્રેક્ટિસ કરવાથી માનસિક શાંતિ મળશે અને ફેફસાની ક્ષમતા પણ વધશે. ધીરે ધીરે શરીરમાં સ્ફુર્તી આવવા લાગશે અને થાક ઓછો થઈ જશે. તમે એક જગ્યાએ બેસી આંખ બંધ કરી ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવાની પ્રેક્ટિસ પણ કરી શકો છો.
